Який радіаційний фон в Харкові та області на 8 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 8 січня 2024 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 7 січня 2024 року.
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Заздалегідь приготуйтеся до того, що може піти негаразд. Особливої обережності слід дотримуватись у спілкуванні з оточуючими: високий ризик спровокувати емоційний вибух.
Протягом доби 8 січня у Харкові очікуються пориви північно-східного вітру, 15 - 20 м/с; хуртовина.
Щороку 8 січня у світі відзначають День ванни з піною.
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