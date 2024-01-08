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08.01.2024  11:02   Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 8 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

радіація

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 8 січня 2024 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

  • Харків – 11 мкР/год;
  • Золочів – 11 мкР/год;
  • Богодухів – 10 мкР/год;
  • Коломак – 9 мкР/год;
  • Великий Бурлук – 11 мкР/год;
  • Печеніги – 14 мкР/год;
  • Слобожанське – 12 мкР/год;
  • Куп’янськ – 10 мкР/год;
  • Красноград – 11 мкР/год;
  • Лозова – 11 мкР/год;
  • Ізюм – 12 мкР/год.

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 7 січня 2024 року.

Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, харків
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