Який радіаційний фон в Харкові та області на 7 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 7 січня 2024 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
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