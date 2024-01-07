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07.01.2024  10:07   Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 7 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 7 січня 2024 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

  • Золочів - 13
  • Харків - 14
  • Богодухів - 10
  • Коломак - 11
  • Великий Бурлук - 12
  • Печеніги - 13
  • Слобожанське - 10
  • Куп’янськ - 09
  • Красноград - 11
  • Лозова - 11
  • Ізюм -12
 
Всі показники у межах норми. 
 
Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, харків
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