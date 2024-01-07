07.01.2024 10:46

На Харківщині сталися десятки ДТП за добу

Оперативна обстановка на Харківщині 7 січня 2024 року від поліції.



На Харківщині сталися десятки ДТП за добу



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, минулої доби вночі росіяни били з РСЗВ «Ураган», з артилерії калібром 152 мм по Куп’янську. Обійшлося без жертв серед цивільного населення. Пошкоджені будинки, приватні домоволодіння, цивільна інфраструктура.

6 січня ворог продовжив обстрілювати Вовчанськ, завдав авіаудару. Осколкові поранення отримав 55-річний чоловік, якого доставили в районну лікарню. Пошкоджені приватні домоволодіння, об’єкти критичної інфраструктури.

На місцях влучань працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Вони провели огляди місць подій, зібрали речові докази, опитали свідків, задокументували наслідки обстрілів.

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Поліція проводить профілактичні заходи щодо недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин. З цією метою на блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 2570 транспортних засобів.

Минулої доби на території Харківщини сталося 29 дорожньо-транспортних пригод, в яких понад 30 громадян отримали травми.

Упродовж доби поліція Харківщини оперативно відреагувала на майже 1000 повідомлень про правопорушення та події.

З початку повномасштабного вторгнення поліцейські опрацювали понад 557150 повідомлень, які надійшли від громадян на спецлінію 102.