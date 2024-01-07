07.01.2024 10:46
На Харківщині сталися десятки ДТП за добу
Оперативна обстановка на Харківщині 7 січня 2024 року від поліції.
На Харківщині сталися десятки ДТП за добу
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, минулої доби вночі росіяни били з РСЗВ «Ураган», з артилерії калібром 152 мм по Куп’янську. Обійшлося без жертв серед цивільного населення. Пошкоджені будинки, приватні домоволодіння, цивільна інфраструктура.
6 січня ворог продовжив обстрілювати Вовчанськ, завдав авіаудару. Осколкові поранення отримав 55-річний чоловік, якого доставили в районну лікарню. Пошкоджені приватні домоволодіння, об’єкти критичної інфраструктури.
На місцях влучань працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Вони провели огляди місць подій, зібрали речові докази, опитали свідків, задокументували наслідки обстрілів.
Поліція проводить профілактичні заходи щодо недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин. З цією метою на блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 2570 транспортних засобів.
Минулої доби на території Харківщини сталося 29 дорожньо-транспортних пригод, в яких понад 30 громадян отримали травми.
Упродовж доби поліція Харківщини оперативно відреагувала на майже 1000 повідомлень про правопорушення та події.
З початку повномасштабного вторгнення поліцейські опрацювали понад 557150 повідомлень, які надійшли від громадян на спецлінію 102.
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