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07.01.2024  10:46   

На Харківщині сталися десятки ДТП за добу

Оперативна обстановка на Харківщині 7 січня 2024 року від поліції.


На Харківщині сталися десятки ДТП за добу
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, минулої доби вночі росіяни били з РСЗВ «Ураган», з артилерії калібром 152 мм  по Куп’янську. Обійшлося без жертв серед цивільного населення. Пошкоджені будинки, приватні домоволодіння, цивільна інфраструктура. 
 
6 січня ворог продовжив обстрілювати Вовчанськ, завдав авіаудару. Осколкові поранення отримав 55-річний чоловік, якого доставили в районну лікарню. Пошкоджені приватні домоволодіння, об’єкти критичної інфраструктури. 
На місцях влучань працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Вони провели огляди місць подій, зібрали речові докази, опитали свідків, задокументували наслідки обстрілів.
 
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Поліція проводить профілактичні заходи щодо недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин. З цією метою на блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 2570 транспортних засобів. 
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 29 дорожньо-транспортних пригод, в яких понад 30 громадян отримали травми.
 
Упродовж доби поліція Харківщини оперативно відреагувала на майже 1000 повідомлень про правопорушення та події.
 
З початку повномасштабного вторгнення поліцейські опрацювали понад 557150 повідомлень, які надійшли від громадян на спецлінію 102.
 
 
Тэги:  кримінал, обстановка, харків, агрессия россии
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