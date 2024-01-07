07.01.2024 11:31
Рятувальники Харківщини нагадали життєво-важливі правила
Фахівці Харківщини порадили, що необхідно враховувати під час купання на Водорехща.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, під час купання на Водохреща слід користуватися наступними правилами:
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неприпустимим є купання в необладнаних для цього місцях, без присутності представників Служби порятунку «101» і медичних працівників, а також купання дітей без нагляду батьків чи дорослих;
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не допускати скупчення людей біля ополонки, особливо дітей, оскільки є загроза провалитися під лід;
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у жодному разі не можна пірнати у воду. Заходити в ополонку необхідно повільно й обережно;
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зимове плавання протипоказане людям при гострих і хронічних захворюваннях;
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аби купання було комфортним, з собою необхідно мати купальник або плавки, рушник і махровий халат, а також комплект сухого одягу;
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перебувати у крижаній воді можна не більше 10 секунд – трьох занурень цілком достатньо;
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після купання потрібно зігрітися – розтерти тіло рушником, швидко перевдягнутися в суху білизну і випити гарячого чаю;
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купання в крижаній воді під впливом алкоголю категорично забороняється.
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