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07.01.2024  11:31   

Рятувальники Харківщини нагадали життєво-важливі правила

Фахівці Харківщини порадили, що необхідно враховувати під час купання на Водорехща.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, під час купання на Водохреща слід користуватися наступними правилами:
  
  1. неприпустимим є купання в необладнаних для цього місцях, без присутності представників Служби порятунку «101» і медичних працівників, а також купання дітей без нагляду батьків чи дорослих;
  2. не допускати скупчення людей біля ополонки, особливо дітей, оскільки є загроза провалитися під лід;
  3. у жодному разі не можна пірнати у воду. Заходити в ополонку необхідно повільно й обережно;
  4. зимове плавання протипоказане людям при гострих і хронічних захворюваннях;
  5. аби купання було комфортним, з собою необхідно мати купальник або плавки, рушник і махровий халат, а також комплект сухого одягу;
  6. перебувати у крижаній воді можна не більше 10 секунд – трьох занурень цілком достатньо;
  7. після купання потрібно зігрітися – розтерти тіло рушником, швидко перевдягнутися в суху білизну і випити гарячого чаю;
  8. купання в крижаній воді під впливом алкоголю категорично забороняється.
Тэги:  допомога, поради, харків
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