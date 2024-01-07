07.01.2024 12:03

Жили у бруді та холоді залякані маленькі діти у родині на Харківщині

Вилучили дітей, які проживали у неналежних умовах з родини на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, правоохоронці Куп’янського РВП спільно зі спеціалістом служби у справах дітей та сім’ї Великобурлуцької селищної ради провели перевірку, під час якої виявлена родина, де 36-річна матір знаходиться в лікарні, а 41-річний батько зловживає спиртними напоями і не приділяє належної уваги вихованню своїх чотирьох дітей від 2 до 11 років. В хаті брудно та холодно, діти голодні та залякані.

Дітей тимчасово вилучили і направили в лікарню на обстеження.

Після результатів обстеження буде прийнято рішення щодо пошуку соціальною службою патронатної родини для дітей без позбавлення батьківських прав рідних батьків.