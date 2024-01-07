07.01.2024 09:35

Під час обстрілу Харківщини поранено людину: фото наслідків удару

Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів росіян на Харківщині за добу.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, протягом 6 січня військові окупаційної армії наносили удари по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

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Внаслідок обстрілів у місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджені будинки, підприємство та електроопори. Поранення отримав 56-річний чоловік. Його доставили до лікарні.

У місті Куп'янськ пошкоджені приватні будинки та дитячий садок. Один житловий будинок зруйновано.

Також під ворожими ударами були села Червона Зоря Богодухівського району, Козача Лопань, Лук'янці, Мерефа Харківського району, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району та інші населені пункти.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.