07.01.2024 09:00
У ХОВА розповіли, які села Харківщини постраждали від авіаударів
Оперативна обстановка на Харківщині на ранок 7 січня 2024 року.
У ХОВА розповіли, які села Харківщини постраждали від авіаударів
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема:
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Червона Зоря Богодухівського району;
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Козача Лопань,
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Лук'янці Харківського району;
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Вовчанськ,
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Бочкове,
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Бударки Чугуївського району;
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Дворічна,
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Синьківка,
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Петропавлівка,
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Іванівка,
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Берестове Куп'янського району.
Противник завдав авіаційних ударів в районах
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Вовчанська Чугуївського району;
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Табаївки,
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Олександрівки,
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Петропавлівки,
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Іванівки,
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Приколотного та
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Чугунівки Куп'янського району.
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Близько 10 год окупанти завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Уламкових поранень зазнав 56-річний чоловік, госпіталізований, стан середній. Пошкоджено підприємство, електроопори.
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Близько 10:15 ворог обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки, дитсадок. Один житловий будинок зруйновано.
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У результаті ворожого удару КАБом та обстрілу у м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
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Об 11:00 стався ворожий артилерійський обстріл околиць с. Козача Лопань Харківського району. Без потерпілих.
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Близько 13:50 ворог завдав удару біля м. Мерефа Харківського району. Без постраждалих.
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О 14:15 окупанти з міномету обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Потерпілих немає.
ЗСУ відбили впродовж доби 3 атаки ворога біля Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Куп'янського району.
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