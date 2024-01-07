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07.01.2024  09:00   

У ХОВА розповіли, які села Харківщини постраждали від авіаударів

Оперативна обстановка на Харківщині на ранок 7 січня 2024 року.


У ХОВА розповіли, які села Харківщини постраждали від авіаударів

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема:

  • Червона Зоря Богодухівського району;
  • Козача Лопань,
  • Лук'янці Харківського району;
  • Вовчанськ,
  • Бочкове,
  • Бударки Чугуївського району;
  • Дворічна,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка,
  • Берестове Куп'янського району. 
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Противник завдав авіаційних ударів в районах

  • Вовчанська Чугуївського району;
  • Табаївки,
  • Олександрівки,
  • Петропавлівки,
  • Іванівки,
  • Приколотного та
  • Чугунівки Куп'янського району. 
 
  • Близько 10 год окупанти завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Уламкових поранень зазнав 56-річний чоловік, госпіталізований, стан середній. Пошкоджено підприємство, електроопори. 
  • Близько 10:15 ворог обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки, дитсадок. Один житловий будинок зруйновано.
  • У результаті ворожого удару КАБом та обстрілу у м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
  • Об 11:00 стався ворожий артилерійський обстріл околиць с. Козача Лопань Харківського району. Без потерпілих. 
  • Близько 13:50 ворог завдав удару біля м. Мерефа Харківського району. Без постраждалих. 
  • О 14:15 окупанти з міномету обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок. Потерпілих немає. 
 
ЗСУ відбили впродовж доби 3 атаки ворога біля Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Куп'янського району.
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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