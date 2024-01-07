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07.01.2024  08:32   Дмитро Колонєй

Під час пожежі на Харківщині загинула людина

Харківщина на ранок 7 січня. Оперативна обстановка від ДСНС


Під час пожежі на Харківщині загинула людина
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, протягом доби з 06 по 07 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:
  • 6 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 – на перевірку території та допомогу постраждалим після ворожих обстрілів;
  • 5 – на допомогу населенню;
  • 4 – на чергування;
  • 4 – інші виїзди.
 
Пожеж пов’язаних з обстрілами не зафіксовано. 
 
  • Куп'янські рятувальники обстежували територію після обстрілу. У місті Куп'янськ після ворожих ударів були виявлені пошкодження будівлі дитячого садку та приватного сектору.
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  • О 20:49 стало відомо про пожежу в побутовій будівлі на території підприємства Київського району Харкова. До місця пожежі негайно було направлено 4 ідділення ДСНС. В середині будівлі надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка, 1982 року народження. Площа горіння склала 100 кв.м. Рятувальники локалізували пожежу о 21:30, а о 00:26 – повністю ліквідували її. Причина пожежі встановлюється.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстановка, харків
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