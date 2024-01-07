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07.01.2024  07:30   Рита Парфенова

7 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Деякі християни східного обряду святкують Різдво. А українці з 2024 року віздначають цього дня собор Святого Івана Хрестителя.

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни святкують собор Святого Івана Хрестителя.

За Юліанським календарем, 7 січня деякі православні відзначають Різдво Христове. Свято з’явилося на честь народження Ісуса Христа.

На Різдво закінчується 40-денний пост, і господині готують святкову вечерю з великою кількістю м'ясних страв. Варять холодець, роблять крученики, начиняють ковбаси, запікають птицю та м'ясо, засолюють стегенця. Як і на Святий вечір, у центрі столу ставлять кутю, але тепер у неї можна додавати олію, молоко та вершки.

За вечерею співають різдвяні пісні, згадують все хороше, що було у році, що минає, і бажають один одному міцного здоров'я та благополуччя.

Невід'ємним атрибутом святкування Різдва в Україні є колядки, де прославляється новонароджений Христос. Колядники йдуть від дому до будинку, сповіщаючи новину – народження Божого Агнця. У всіх храмах відбуваються святкові Різдвяні Літургії.

А ще прийнято влаштовувати на Різдво вертеп. Йдеться про один із головних символів свята – пасторальну композицію, що зображує Святе сімейство та сцену поклоніння волхвів новонародженому Ісусу.

З цього дня розпочинаються Святі Вечори (Святки). Святки продовжуються з 7 по 14 січня, їх називали «святі вечори», з 14 по 19 січня – «страшні вечори».

За старих часів вважалося, що погано якщо на Різдво першою увійде до хати (з чужих) жінка – весь рік хворітимуть баби в тій хаті. Під час обіду на Різдво не можна пити – часто питимеш на сіножаті. Заради великого приплоду ягнят садять на шубу першого гостя, котрий прийшов «славити» у день Різдва Христового. Сніг на Різдво – до врожайного року.

Що не можна робити 7 січня

  • Заборонено ходити на полювання, виносити сміття, займатися рукоділлям та сваритися.
  • Також не рекомендують готувати кисіль, інакше це може принести лихо.
  • Цього дня не радять ворожити, щоби не прогадати свою долю.
  • Не можна фарбувати та стригти волосся, а також зрізати нігті.

Також цього дня

У 1610 році великий вчений Галілео Галілей відкрив чотири найбільші супутники Юпітера. Одночасно і незалежно від Галілея німецький астроном Симон Маріус відкрив ці ж чотири супутники Юпітера і дав їм імена Іо, Європа, Ганімед та Каллісто. Історія розпорядилася так, що Галілея вважають першовідкривачем супутників, за якими закріпилися імена, дані Маріусом.

1785 – француз Жан-П'єр Бланшар та американець Джон Джефріс на повітряній кулі перелетіли з англійського Дувру до французького Кале.

1839 – фізик Франсуа Араго на засіданні Паризької академії наук вперше повідомив про винахід Дагером та Ньєпсом дагеротипії. З 1935 року за рішенням ІХ Міжнародного конгресу наукової та прикладної фотографії ця дата вважається днем винаходу фотографії.

1876 – у Лондоні було відкрито першу у світі штучну ковзанку. Англійці з гострістю сприйняли це, але через день виявили, що ковзани подорожчали вдвічі, хоча ковзани являли собою лише полозья на шнурках.

1887 – американець Томас Стівенс із Сан-Франциско завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Почавши подорож у квітні 1884 року, шибеник проїхав 13 500 миль.

1904 – компанія Марконі встановила радіосигнал – заклик про допомогу: CQD. Через два роки він був замінений на SOS.

1925 – народився Джеральд Даррелл, англійський зоолог, мандрівник та письменник (пом. 1995).

1964 – народився Ніколас Кейдж, американський кіноактор, режисер та продюсер.

1929 – у Нью-Йорку молоко вперше у світі почали продавати у картонних пакетах.

1929 – побачив світ один із перших пригодницьких коміксів – «Тарзан».

1949 – університет Південної Каліфорнії у Лос-Анджелесі оголосив про отримання першої фотографії генів.

1989 – наслідного принца Японії Акіхіто проголошено новим імператором. У Японії настала нова ера Хейсей (мирне правління).

1992 – Португалія визнала незалежність України.

1992 – телефонна компанія AT&T випустила перший відеотелефон. Він коштував 1499 доларів.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Афанасій, Василь, Іван, Ян.
за Юліанським календарем: Василь, Леонід, Марія, Павло, Феоктист.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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