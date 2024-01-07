07.01.2024 07:30 Рита Парфенова

7 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Деякі християни східного обряду святкують Різдво. А українці з 2024 року віздначають цього дня собор Святого Івана Хрестителя.

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни святкують собор Святого Івана Хрестителя.



За Юліанським календарем, 7 січня деякі православні відзначають Різдво Христове. Свято з’явилося на честь народження Ісуса Христа.



На Різдво закінчується 40-денний пост, і господині готують святкову вечерю з великою кількістю м'ясних страв. Варять холодець, роблять крученики, начиняють ковбаси, запікають птицю та м'ясо, засолюють стегенця. Як і на Святий вечір, у центрі столу ставлять кутю, але тепер у неї можна додавати олію, молоко та вершки.



За вечерею співають різдвяні пісні, згадують все хороше, що було у році, що минає, і бажають один одному міцного здоров'я та благополуччя.



Невід'ємним атрибутом святкування Різдва в Україні є колядки, де прославляється новонароджений Христос. Колядники йдуть від дому до будинку, сповіщаючи новину – народження Божого Агнця. У всіх храмах відбуваються святкові Різдвяні Літургії.



А ще прийнято влаштовувати на Різдво вертеп. Йдеться про один із головних символів свята – пасторальну композицію, що зображує Святе сімейство та сцену поклоніння волхвів новонародженому Ісусу.



З цього дня розпочинаються Святі Вечори (Святки). Святки продовжуються з 7 по 14 січня, їх називали «святі вечори», з 14 по 19 січня – «страшні вечори».



За старих часів вважалося, що погано якщо на Різдво першою увійде до хати (з чужих) жінка – весь рік хворітимуть баби в тій хаті. Під час обіду на Різдво не можна пити – часто питимеш на сіножаті. Заради великого приплоду ягнят садять на шубу першого гостя, котрий прийшов «славити» у день Різдва Христового. Сніг на Різдво – до врожайного року.

Що не можна робити 7 січня

Заборонено ходити на полювання, виносити сміття, займатися рукоділлям та сваритися.

Також не рекомендують готувати кисіль, інакше це може принести лихо.

Цього дня не радять ворожити, щоби не прогадати свою долю.

Не можна фарбувати та стригти волосся, а також зрізати нігті.

Також цього дня

У 1610 році великий вчений Галілео Галілей відкрив чотири найбільші супутники Юпітера. Одночасно і незалежно від Галілея німецький астроном Симон Маріус відкрив ці ж чотири супутники Юпітера і дав їм імена Іо, Європа, Ганімед та Каллісто. Історія розпорядилася так, що Галілея вважають першовідкривачем супутників, за якими закріпилися імена, дані Маріусом.



1785 – француз Жан-П'єр Бланшар та американець Джон Джефріс на повітряній кулі перелетіли з англійського Дувру до французького Кале.



1839 – фізик Франсуа Араго на засіданні Паризької академії наук вперше повідомив про винахід Дагером та Ньєпсом дагеротипії. З 1935 року за рішенням ІХ Міжнародного конгресу наукової та прикладної фотографії ця дата вважається днем винаходу фотографії.



1876 – у Лондоні було відкрито першу у світі штучну ковзанку. Англійці з гострістю сприйняли це, але через день виявили, що ковзани подорожчали вдвічі, хоча ковзани являли собою лише полозья на шнурках.



1887 – американець Томас Стівенс із Сан-Франциско завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Почавши подорож у квітні 1884 року, шибеник проїхав 13 500 миль.



1904 – компанія Марконі встановила радіосигнал – заклик про допомогу: CQD. Через два роки він був замінений на SOS.



1925 – народився Джеральд Даррелл, англійський зоолог, мандрівник та письменник (пом. 1995).



1964 – народився Ніколас Кейдж, американський кіноактор, режисер та продюсер.



1929 – у Нью-Йорку молоко вперше у світі почали продавати у картонних пакетах.



1929 – побачив світ один із перших пригодницьких коміксів – «Тарзан».



1949 – університет Південної Каліфорнії у Лос-Анджелесі оголосив про отримання першої фотографії генів.



1989 – наслідного принца Японії Акіхіто проголошено новим імператором. У Японії настала нова ера Хейсей (мирне правління).



1992 – Португалія визнала незалежність України.



1992 – телефонна компанія AT&T випустила перший відеотелефон. Він коштував 1499 доларів.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Афанасій, Василь, Іван, Ян.

за Юліанським календарем: Василь, Леонід, Марія, Павло, Феоктист.