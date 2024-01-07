07.01.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 7 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Прислухайтеся до своєї інтуїції – сьогодні вона у вас на висоті та здатна дати чимало цінних порад, особливо у діловій сфері.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен отримає несподівану нагороду за свою працю! Це може бути подяка начальства, підвищення у кар'єрі або подарунок від коханої людини. Втім, можливі й інші варіанти приємних подій у житті Овна: відданий борг, незапланований прибуток, відрядження на Канари чи щось таке. Словом, удача обіцяє повернутися до Овна своїм усміхненим обличчям. Цілком можливо, це стане початком нової смуги успіхів у його житті.

Телець (21 квітня – 21 травня)

На тельця чекає непростий день – події можуть розвиватися зовсім не так, як він запланував. Якогось моменту він здатний випустити ініціативу з рук і перестати контролювати ситуацію. Зірки кажуть, що все це – наслідок поганої підготовки чи недостатньої поінформованості Тельця у якомусь питанні. Тому, якщо він не хоче, щоб усе пішло навперейми, йому слід братися тільки за ті справи та проекти, в яких він на сто відсотків упевнений.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки радять Близнюкам зайнятися проектом, який вони виношували вже давно. Можливо, не вистачає зовсім небагато, щоби вдихнути в нього життя! Більше того, саме Близнюки можуть отримати якісь позитивні звістки, які допоможуть їм запустити проект у найближчому майбутньому. Це може бути грошові надходження, інформація, необхідні контакти чи згоду близьких. Близнюкам варто скористатися цим шансом, щоб проект нарешті запрацював.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки попереджають Рака: він має шанс зіткнутися зі чутками, які негативно вплинуть на його кар'єру, статус чи рівень життя! Причому Рак може стати не лише жертвою цих чуток, а й постраждати через те, що сам розпускає їх. Отже, щоб уникнути неприємностей, йому варто тримати свою думку про навколишніх при собі. А от прислухатися до того, про що говорять довкола, Раку просто необхідно – це дозволить йому знайти джерело пліток і дасть шанс уберегтися від них.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев відчуває таке почуття, як ревнощі до чужих успіхів і розчарування своїми. Можливо, на це його наштовхне заохочення когось із колег або усвідомлення того, що в його справах намітився ступор. Навколишні здаються йому успішнішими? Зірки радять Леву менше озиратися на всі боки, зайнявшись власними справами. Згадайте період, коли ви були «на коні», і зафіксуйте це почуття – воно дозволить вам, не оглядаючись на інших, підкорити нові вершини!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Головною рушійною силою Діви у будь-яких справах стане здорова конкуренція. Це почуття може виникнути у неї стосовно досягнень колег, друзів чи близьких. Головне, що саме воно підстьобуватиме Діву, змушуючи діяти енергійніше, ніж зазвичай. Можливо, на хвилі азарту Діва зробить кроки, які іншим часом не зробила б з обережності. Ну а наскільки цей ризик виявиться виправданим, стане ясно пізніше, другого дня.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези будуть налаштовані на конфлікт – принаймні оточуючим може так здаватися. З одного боку, Терези не зазнають чужого втручання ні в чому і жорстко стоятимуть на своєму, з іншого ж – схильні критикувати всіх навколо і роздавати непрохані поради. Самі Терези будуть свято впевнені в тому, що діють на користь справи, і в якихось питаннях справді можуть мати рацію. Але тільки не в питаннях збереження спокою та нервів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Запорукою успіху Скорпіона буде його вміння тонко відчувати, куди віє вітер. Ситуація вимагатиме від нього орієнтуватися на ходу, підлаштовуватися та викладати свої ідеї так, щоб вони обов'язково припали до душі оточуючим. Зате з усіх можливих варіантів дій Скорпіон здатний безпомилково вибрати той, який виявиться найвигіднішим для нього. Навіть якщо йому доведеться трохи покривити душею чи змінити свій звичний стиль дій.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки обіцяють Стрільцю чудовий день для будь-яких починань! Практично все, за що він візьметься, згодом обіцяє йому прибуток та успіх. Так що сміливо будуйте плани, просуйте новий проект, ставте собі нові цілі. Єдине, що може завадити Стрільцеві, – це заздрісна критика збоку. Прислухаючись до неї, він ризикує піддатися сумнівам і втратити впевненість у собі.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу весь день буде важко всидіти на місці! Його енергія вимагатиме виходу, змушуючи хапатися, як за рятівну соломинку, за будь-який шанс урізноманітнити своє життя. Можливо, він викличеться з'їздити кудись під надуманим приводом або вплутається в суперечку, аби все було не як завжди. А якщо вже у Козерога з'явиться шанс раніше закінчити справи - тільки його і бачили! Адже робота не вовк!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Доля дає Водоліям чудовий шанс якщо і не озолотитися, то як мінімум поправити своє фінансове становище! Протягом дня Водолія можуть чекати на будь-які грошові сюрпризи: скромні (і не дуже) премії за працю, відданий борг, подарунок від близької людини або хоча б обіцянку золотих гір у перспективі. Якщо ж Водолій збирався пошукати більш грошову посаду, гарний день для того, щоби зібратися з духом і зважитися на цей крок!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби будуть у піднесеному, позитивному стані духу, завдяки чому їхні справи можуть просуватися ніби самі собою. Вони однаково граючи зможуть впоратися як з монотонною роботою, так і з проектами, що вимагають аналізу чи креативного підходу. І друзі, і колеги Риб сміливо можуть закривати ними будь-яку амбразуру: у стані внутрішньої гармонії вони здатні зробити за день набагато більше, ніж звичайно. А втомитися набагато менше.