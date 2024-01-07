Прогноз погоди у Харкові на 7 січня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
7 січня очікується хмарна погода. Вночі невеликі опади (сніг, часом з дощем), слабкий туман. Вдень без істотних опадів. Ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Вітер вночі змінних напрямків, 3 - 8 м/с; вранці та вдень північно-східний, 9 - 14 м/с.
Температура повітря: протягом доби 5 - 7° морозу.
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Прислухайтеся до своєї інтуїції – сьогодні вона у вас на висоті та здатна дати чимало цінних порад, особливо у діловій сфері.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
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