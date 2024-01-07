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07.01.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 січня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

снаговик

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 січня очікується хмарна погода. Вночі невеликі опади (сніг, часом з дощем), слабкий туман. Вдень без істотних опадів. Ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Вітер вночі змінних напрямків, 3 - 8 м/с; вранці та вдень північно-східний, 9 - 14 м/с.

Температура повітря: протягом доби 5 - 7° морозу.

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Народні прикмети

  • Наші пращури помітили, якщо цього дня тепло – весна буде холодною.
  • Якщо ж удень холодно і хурделиця, буде холодно і літом.
  • Густий іній прогнозує літом достаток хліба і малини.
  • Світлий й ясний день вказував на неврожай.
  • Багато зірок на небі – до врожаю грибів, ягід та гороху.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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