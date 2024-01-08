08.01.2024 10:43 Рита Парфенова

63-річна жінка загинула під завалами внаслідок ракетного удару по Харківщині

Рятувальники дістали з-під завалів приватного будінку у місті Зміїв тіло загиблої жінки

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 8 січня приблизно о 7:00 ворог атакував ракетами м. Зміїв. Зафіксовано два влучання у приватний житловий сектор.



З-під завалів будинку дістали 63-річного чоловіка та 62-річну жінку. Життя людей врятовано, вони зазнали поранень.



На жаль, ще одна 63-річна жінка, яка опинилась під завалами, загинула. Рятувальники дістали її тіло.



Всі профільні служби працюють на місцях обстрілів. Слідчі дії тривають.



За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ публікував відео рятувальної операції мешканців міста Зміїв з-під завалів зруйнованого російською ракетою приватного будинку.