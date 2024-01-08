08.01.2024 09:47 Рита Парфенова

Ракетна атака на Харківщину: відео порятунку людини з-під завалів у м. Зміїв

У місті Зміїв триває рятувальна операція з-під завалів зруйнованого російською ракетою приватного будинку.

Відео рятувальної операції оприлюднив міністр МВС Ігор Клименко, повідомляє РЕДПОСТ,



Під ракетний удар потрапило місто Зміїв у Харківській області. Там російська ракета зруйнувала приватний будинок. Під завалами опинилися цивільні мешканці.



Рятувальники визволили з-під завалів двох людей. За оперативними даними, ще одна особа може залишатися під руїнами будинку. Пошукові дії тривають.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад, одна людина постраждала.