Ракетна атака на Харківщину: відео порятунку людини з-під завалів у м. Зміїв

У місті Зміїв триває рятувальна операція з-під завалів зруйнованого російською ракетою приватного будинку.
Відео рятувальної операції оприлюднив міністр МВС Ігор Клименко, повідомляє РЕДПОСТ,
Під ракетний удар потрапило місто Зміїв у Харківській області. Там російська ракета зруйнувала приватний будинок. Під завалами опинилися цивільні мешканці.
Рятувальники визволили з-під завалів двох людей. За оперативними даними, ще одна особа може залишатися під руїнами будинку. Пошукові дії тривають.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 удари. Пошкоджено підприємство та навчальний заклад, одна людина постраждала.
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Заздалегідь приготуйтеся до того, що може піти негаразд. Особливої обережності слід дотримуватись у спілкуванні з оточуючими: високий ризик спровокувати емоційний вибух.
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