Збільшилась кількість загиблих від ракетного удару по Харкову

Три людини загинули, 61 постраждала внаслідок російського обстрілу Харкова вранці 2 січня 2024 року
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Уночі у лікарні помер 56-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень внаслідок ракетної атаки рф по Харкову 2 січня. До цього він перебував у важкому стані.
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Станом на зараз внаслідок масованої ракетної атаки рф кількість загиблих зросла до трьох – двох жінок та чоловіка, ще 61 цивільний мешканець травмований.
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Заздалегідь приготуйтеся до того, що може піти негаразд. Особливої обережності слід дотримуватись у спілкуванні з оточуючими: високий ризик спровокувати емоційний вибух.
Протягом доби 8 січня у Харкові очікуються пориви північно-східного вітру, 15 - 20 м/с; хуртовина.
Щороку 8 січня у світі відзначають День ванни з піною.
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