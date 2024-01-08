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08.01.2024  09:31   Рита Парфенова

Збільшилась кількість загиблих від ракетного удару по Харкову

Три людини загинули, 61 постраждала внаслідок російського обстрілу Харкова вранці 2 січня 2024 року

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Уночі у лікарні помер 56-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень внаслідок ракетної атаки рф по Харкову 2 січня.  До цього він перебував у важкому стані.

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Станом на зараз внаслідок масованої ракетної атаки рф кількість загиблих зросла до трьох –  двох жінок та чоловіка, ще 61 цивільний мешканець травмований.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що напередодні Нового року та в перші дні 2024-го ворог здійснював масовані ракетні обстріли Харкова, які причинили великі руйнації.
Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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