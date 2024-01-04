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04.01.2024  14:43   Рита Парфенова

Акторка харківського театру померла в лікарні від поранень внаслідок ракетного удару

Від поранень, отриманих 2 січня внаслідок ракетного удару по Харкову, померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко

Новини Харкова: померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко
 
Про це повідомили у фейсбуці Харківського академічного драматичного театру, передає РЕДПОСТ.
 
Серце 84-річної жінки зупинилося у лікарні 4 січня.

Вікторія Тимошенко народилась 18 серпня 1939 року. Закінчила театральну студію при Дагестанському державному театрі м. Махачкали в 1960 році. 1 1968 році поступила на службу до Харківського академічного драматичного театру. За роки роботи актрисою було зіграно багато різноманітних ролей. Серед них: Софія Іванівна («Стара діва» Н.Птушкіної), Мадам Сівель («Моя парижанка» Р.Ламуре), Бурикіна («Шут Балакірєв» Г.Горіна), Розалія («Філумена Мартурано» Ед. де Філіппо), Фекла Іванівна («Одруження» М.Гоголя), Голда, («Поминальна молитва» за Шолом-Алейхемом), Мамаша («Клінічний випадок» Р.Куні), міс Мотморенсі («Красуня і сім'я» С.Моема), Нана («37 листівок» М. Макківера)  та багатьох інших.

Колектив Харківського академічного драматичного театру та видання РЕДПОСТ висловлюють щирі співчуття родині та друзям Вікторії Миколаївни.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 січня помер Вадим Яворський - директор Харківського обласного центру крові.

 

Источник:   ХАДТ
 Тэги:  некролог, харків
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