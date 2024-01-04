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04.01.2024  15:22   Дмитро Колонєй

У Харкові скрутили дебошира, який чинив домашнє насильство

У Харкові нетверезий чоловік агресивно поводив себе вдома, загрожуючі безпеці родини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, праввоохоронців викликали на місце події. 
 
В квартирі вони виявили 44-річного чоловіка, 40-річну жінку та двох неповнолітніх дітей.  Чоловік перебував вдома у нетверезому стані, поводив себе агресивно та лаявся. Поліцейські відвезли жінку з дітьми до будинку матері. А на дебошира було складено адміністративний протокол.
 
Поліцейські провели профілактичну бесіду з чоловіком та попередили про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  домашнє насильство, діти, харків, скандал
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