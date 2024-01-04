04.01.2024 15:22 Дмитро Колонєй

У Харкові скрутили дебошира, який чинив домашнє насильство

У Харкові нетверезий чоловік агресивно поводив себе вдома, загрожуючі безпеці родини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, праввоохоронців викликали на місце події.

В квартирі вони виявили 44-річного чоловіка, 40-річну жінку та двох неповнолітніх дітей. Чоловік перебував вдома у нетверезому стані, поводив себе агресивно та лаявся. Поліцейські відвезли жінку з дітьми до будинку матері. А на дебошира було складено адміністративний протокол.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з чоловіком та попередили про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.