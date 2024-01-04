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04.01.2024  16:00   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники перевірили санітарний стан Холодногірського району

Комісією були оглянуті десятки харківських дворів.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, комісія КП «Харківблагоустрій» та КП «Жилкомсервіс» перевірила санітарний стан прибудинкових територій у Холодногірському районі.
 
 
Загалом були оглянуті двори 54 будинків на вулицях
  • Холодногірській,
  • Волонтерській,
  • Благовіщенській,
  • Полтавський Шлях,
  • у пров. Верхівському та ін.
 
Санітарний стан дворів - задовільний. Під час перевірки виникли незначні зауваження, зокрема, щодо будівельного сміття. Комунальники усунули вказані недоліки.
 
 
4 січня 2024 року у Холодногірському районі 110 комунальників усувають наслідки снігопаду.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  благоустрій, комунальники, харків
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