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04.01.2024  16:29   Дмитро Колонєй

Збільшилася кількість загиблих від ракетного удару по Харкову

В лікарні Харкова померла ще одна постраждала жінка.


Збільшилася кількість загиблих від ракетного удару по Харкову
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  ГУ Нацполіції, кількість загиблих внаслідок обстрілів росіян збільшилася: в лікарні померла ще одна жінка.
 
В результаті вибухів пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, цивільна інфраструктура та автомобілі. 61 людина отримала поранення. Дві жінки загинули, одна з яких померла у лікарні 4 січня 2024 року. Серед поранених шість дітей - чотири хлопчика і дві дівчинки. 
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що 2 січня близько 07:30 в Шевченківському районі Харкова пролунало три вибухи. На місцях прильотів вибухотехніки виявили фрагменти ракети Іскандер-М.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, агрессия россии, харків
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