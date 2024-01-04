04.01.2024 16:29 Дмитро Колонєй

Збільшилася кількість загиблих від ракетного удару по Харкову

В лікарні Харкова померла ще одна постраждала жінка.



Збільшилася кількість загиблих від ракетного удару по Харкову



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, кількість загиблих внаслідок обстрілів росіян збільшилася: в лікарні померла ще одна жінка.

В результаті вибухів пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, цивільна інфраструктура та автомобілі. 61 людина отримала поранення. Дві жінки загинули, одна з яких померла у лікарні 4 січня 2024 року. Серед поранених шість дітей - чотири хлопчика і дві дівчинки.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що 2 січня близько 07:30 в Шевченківському районі Харкова пролунало три вибухи. На місцях прильотів вибухотехніки виявили фрагменти ракети Іскандер-М.