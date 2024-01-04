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04.01.2024  17:00   Дмитро Колонєй

Сотні комунальників прибирають від снігу вулиці Харкова

Комунальники забезпечують безперешкодне та безпечне мешканців Харкова

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Салтівському районі в роботах з прибирання снігу задіяли понад 430 робітників комунальних підприємств, щоб забезпечити безперешкодне та безпечне пересування мешканців містом. вони розчищають
  • тротуари,
  • виходи з під'їздів,
  • пішохідні доріжки,
  • зупинки громадського транспорту,
  • внутрішньоквартальні дороги,
 
Комунальники використовують 11 одиниць техніки та 37 одиниць засобів малої механізації.
 
 
 
Вони вже очистили всі території вздовж «червоних» ліній та більше половини дворів.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, сніг, харків
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