04.01.2024 17:00 Дмитро Колонєй

Сотні комунальників прибирають від снігу вулиці Харкова

Комунальники забезпечують безперешкодне та безпечне мешканців Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Салтівському районі в роботах з прибирання снігу задіяли понад 430 робітників комунальних підприємств, щоб забезпечити безперешкодне та безпечне пересування мешканців містом. вони розчищають

тротуари,

виходи з під'їздів,

пішохідні доріжки,

зупинки громадського транспорту,

внутрішньоквартальні дороги,

Комунальники використовують 11 одиниць техніки та 37 одиниць засобів малої механізації.

Вони вже очистили всі території вздовж «червоних» ліній та більше половини дворів.