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04.01.2024  17:46   Дмитро Колонєй

Окупанти вбили мешканця Харківщини

Внаслідок ворожих обстрілів Харківщини загинув мирний житель, ще одна мешканка поранена.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру
 
  • 3 січня 2024 року ввечері російські військові обстріляли с. Мороховець Липецької ТГ. Загинув 73-річний чоловік, жінка отримала поранення. 
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  • 3 січня ворог обстрілював з артилерії Купʼянський район. У м. Купʼянськ та с. Подоли пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.  
 
Прокурори вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками окупаційної армії.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  смерть, вбивство, харків, агрессия россии
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