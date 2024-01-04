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04.01.2024  18:07   Дмитро Колонєй

Полтавщина прийшла на допомогу Харківщині

Про допомогу Харківщині поінформували у ХОВА.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, Харківщина отримала 20 тонн будматеріалів від Полтавської ОВА
 
Більш як 1100 листів ОСБ вдалося оперативно зібрати силами Полтавської ОВА та небайдужими представниками бізнесу сусіднього регіону. Будматеріали використовуватимуть для закриття вікон, пошкоджених внаслідок російських окупантів.
 
Завдяки цим будматеріалам стало можливим швидко закрити вибиті вікна в оселях харків’ян та відновлювати комунікації цих будинків. Також, листи ОСБ використовуватимуться для поточного ремонту постраждалих адмінбудівель і медзакладів.
 
Напередодні Житомирська ОВА передала майже 5 тисяч квадратних метрів листів ОСБ для усунення наслідків ворожих ударів по середмістю Харкова.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  допомога, агрессия россии, харків
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