Наслідки ракетних ударів по центру Харкова усувають комунальники (фото)

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Гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки радять уникати азартних ігор та алкоголю, які сьогодні можуть непомітно затягнути у свій небезпечний вир, через що є ризик зробити багато прикрих помилок.

Прогноз погоди у Харкові на 4 січня Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Нічний сильний сніг до ранку поступово перейде в дощ зі снігом. У другій половині дня його змінить дрібний дощ, який закінчиться тільки ближче до вечора.