    
Главная Фото ЖКГ Наслідки ракетних ударів по центру Харкова усувають комунальники (фото)
04.01.2024  18:18   

Наслідки ракетних ударів по центру Харкова усувають комунальники (фото)

У Харкові тривають роботи з усунення наслідків ракетних обстрілів, вчинених російською армією на новорічні свята.

Харків, ЖКГ, ХТМ

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що станом на 4 січня вже закрито контури та відремонтувано покрівлі 95% житлових будинків, які постраждали внаслідок масованих обстрілів міста з 29 грудня по 3 січня, повідомляє РЕДПОСТ.


Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии, жкг
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.01 Надзвичайні події Ігор Терехов розповів, що залишається відремонтувати після обстрілу ворога 04.01 Надзвичайні події Слідчі задокументували наслідки обстрілів Харкова та області 04.01 Надзвичайні події Окупанти вдарили по Харкову: у ХОВА повідомили про ворожі обстріли Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 