На Харківщині врятували дитину із крижаної пастки

04.01.2024 19:07 Дмитро Колонєй

Смертельно небезпечна подія зі щасливим фіналом на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на ГУ ДСНС, рятувальники виручили із смртельної небезпеки 7-річного хлопчика.

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4 січня 2024 року близько 16:55 у селищі Пісочин Харківського району, катаючись з гірки на надувних санчатах-тюбінгах, дитина потрапила на тонку кригу річки Уди. Товщина льоду не перевищувала 1,5-2 см і була дуже небезпечною для перебування на ньому. Тож діяти треба було дуже швидко.

ДСНСники прибули вчасно. За допомогою рятувальної мотузки вони витягли тюбінг разом із хлопчиком на берег і передали його в обійми матері.

На щастя малий відбувся легким переляком, проте ця пригода запам’ятається йому назавжди.