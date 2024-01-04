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04.01.2024  19:07   Дмитро Колонєй

На Харківщині врятували дитину із крижаної пастки

Смертельно небезпечна подія зі щасливим фіналом на Харківщині

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУ ДСНС, рятувальники виручили із смртельної небезпеки 7-річного хлопчика. 
 
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4 січня 2024 року близько 16:55 у селищі Пісочин Харківського району, катаючись з гірки на надувних санчатах-тюбінгах, дитина потрапила на тонку кригу річки Уди. Товщина льоду не перевищувала 1,5-2 см і була дуже небезпечною для перебування на ньому. Тож діяти треба було дуже швидко. 
 
ДСНСники прибули вчасно. За допомогою рятувальної мотузки вони витягли тюбінг разом із хлопчиком на берег і передали його в обійми матері. 
На щастя малий відбувся легким переляком, проте ця пригода запам’ятається йому назавжди. 
 
 

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  допомога, дитина, харків
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