04.01.2024 19:34 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, що залишається відремонтувати після обстрілу ворога

Про це мер Харкова поінформував під час телемарфону.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов зазначив в ефірі національного телемарафону, що через масовані ворожі обстріли з 29 грудня по 3 січня пошкожено 167 будівель, з них 143 - житлові.

Комунальні служби вже майже усунули всі наслідки ворожих атак.

«Наші комунальні підприємства працювали майже цілодобово. Нам залишається відремонтувати два пошкоджені дахи. В усіх житлових будинках відновлено водо-, електро-, газопостачання. Один з них поки залишається без опалення», - розповів Ігор Терехов.

Мер зазначив, що всім постраждалим запропонували переселитися в соціальне житло. Пропозицією скористалися п’ять родин, інші переїхали до родичів чи знайомих.

Крім того, після обстрілу, який стався 2 січня, кількість загиблих зросла до двох. У лікарнях перебувають 16 громадян, з них троє - в тяжкому стані.

Також Ігор Терехов розповів, що ввечері 3 січня з території РФ Харків обстріляли двома ракетами С-300. Внаслідок цього в деяких будинках були вибиті вікна.