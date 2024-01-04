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04.01.2024  19:34   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, що залишається відремонтувати після обстрілу ворога

Про це мер Харкова поінформував під час телемарфону.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов зазначив в ефірі національного телемарафону, що через масовані ворожі обстріли з 29 грудня по 3 січня пошкожено 167 будівель, з них 143 - житлові.
 
Комунальні служби вже майже усунули всі наслідки ворожих атак.
 
«Наші комунальні підприємства працювали майже цілодобово. Нам залишається відремонтувати два пошкоджені дахи. В усіх житлових будинках відновлено водо-, електро-, газопостачання. Один з них поки залишається без опалення», - розповів Ігор Терехов.
 
Мер зазначив, що всім постраждалим запропонували переселитися в соціальне житло. Пропозицією скористалися п’ять родин, інші переїхали до родичів чи знайомих.
 
Крім того, після обстрілу, який стався 2 січня, кількість загиблих зросла до двох. У лікарнях перебувають 16 громадян, з них троє - в тяжкому стані.
 
Також Ігор Терехов розповів, що ввечері 3 січня з території РФ Харків обстріляли двома ракетами С-300. Внаслідок цього в деяких будинках були вибиті вікна.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти вдарили по середмістю Харкова.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, агрессия россии
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