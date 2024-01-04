04.01.2024 20:00 Дмитро Колонєй

Вимагала продовження новорічного банкету: жінка у Харкові вдарила ножем коханця

У Харкові оголосили підозру нетерплячій жінці, яка ледь не вбила людину.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, у Салтівському районі 1 січня 2024 року 42-річна жінка та її 61-річний співмешканець пиячили. Їй не вистачило спиртного і почала вимагати у чоловіка купити ще.

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Вони посварилися. Жінка схопила кухонний ніж і вдарила чоловіка у спину. Потерпілого доставили до лікароні. Медики оцінюють його стан як стабільно важкий.

Зловмисниці оголошено підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.