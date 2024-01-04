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04.01.2024  20:38   Дмитро Колонєй

На кладовищах Харкова усували наслідки снігопаду

Якими роботами займалися бригади підприємства розповіли у КП «Ритуал» Харкова.

Розчистили центральні алеї та боролися з ожеледицею на кладовищах Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Ритуал» бригади підприємства
 
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  • усували наслідки ранкового снігопаду.
  • розчистили центральні алеї та підходи до міських кладовищ і меморіалів.
  • боролися з ожеледицею за допомогою піщано-сольової суміші.
  • розпилювали повалені вітром сухостійні дерева
  • вивозили сміття.
  • за тиждень вони прибрали 21 аварійне дерево.
  • на території Харківського міського кладовища №5 оновили огорожу.
Розчистили центральні алеї та боролися з ожеледицею на кладовищах Харкова
 
Розчистили центральні алеї та боролися з ожеледицею на кладовищах Харкова
 
Детальну інформацію щодо режиму роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, сніг, харків
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