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04.01.2024  21:25   Дмитро Колонєй

Готуємо пивні грінки по-уельськи

Варіант закуски від мешканців Туманного Альбіону.

 
Як пише РЕДПОСТ, любителям гострого в цю страву варто додати мелений червоний перець.

Пивні грінки по-уельськи

 

Продукти:

 

  • 6 скибочок білого хліба,
  • 250 г твердого сиру,
  • 3 ст. вершкового масла,
  • 1/2 склянки пива,
  • 1 ч. л. гірчиці,
  • 2 жовтки.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Обсмажити хліб з двох сторін.
  2. Розтопити вершкове масло на сковороді,
  3. Збити на водяній бані жовтки
  4. Додати тертий сир, пиво, гірчицю та спеції.
  5. Перемішати все до однорідності
  6. Зняти з вогню
  7. Додати збиті на водяній бані жовтки.
  8. Ще раз прогріти, не доводячи до кипіння.
  9. Викласти цю масу на грінки
  10. Відправити їх на 3-4 хвилини в духовку за 200 градусів.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ліниві вареники з бананом.
 
Тэги:  рецепт, грінки, пиво, закуска
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