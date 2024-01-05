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05.01.2024  01:09   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 січня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранці очікується сильний сніг, якому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом, проте у другій половині дня він повинен припинитися.

сніг харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Мокрий сніг та дощ. Туман, видимість 200 - 500 м.

Ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер вночі змінних напрямків, 3 - 8 м/с, вдень західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 0 - 2° морозу, вдень 0 - 2° тепла.

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Народні прикмети

  • Погода 5 січня показує, яким буде майбутній листопад.
  • Сніг та сильний вітер віщують дощовий липень.
  • Якщо кішки шукають тепле місце – незабаром чекати холодів.
  • Для цього дня характерна вітряна погода.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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