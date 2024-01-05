Прогноз погоди у Харкові на 5 січня

Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранці очікується сильний сніг, якому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом, проте у другій половині дня він повинен припинитися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Мокрий сніг та дощ. Туман, видимість 200 - 500 м.
Ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.
Вітер вночі змінних напрямків, 3 - 8 м/с, вдень західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 0 - 2° морозу, вдень 0 - 2° тепла.
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Зірки радять уникати азартних ігор та алкоголю, які сьогодні можуть непомітно затягнути у свій небезпечний вир, через що є ризик зробити багато прикрих помилок.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранці очікується сильний сніг, якому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом, проте у другій половині дня він повинен припинитися.
Вчені, дослідники та просто любителі наукових експериментів щороку 4 січня відзначають День Ньютона.
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