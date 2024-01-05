05.01.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 5 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Зірки щедро наповнюватимуть вас активною енергією, цілеспрямованістю та вірою у власні сили. Варто тільки захотіти, і вам виявляться під силу будь-які досягнення!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен має всі шанси заглянути за обрій: ситуація зіткне його з чимось, що стосується майбутнього. Можливо, це будуть наукові ідеї та розробки, високі технології чи фантастичний фільм. А може, Овен зіткнеться з людиною, чиє нестандартне мислення не знає меж. Зірки радять Овну відкрити свій розум для сміливих ідей. Майбутнє вже майже настало! А той, хто не вірить у це, приречений вічно плестись позаду.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Для Тельця настає новий етап! Не варто цього боятися, навпаки, день подарує йому нові можливості та перспективи. Обставини в цілому складаються вдало для Тельця, і хоча найближчим часом можливі неминучі хвилювання та труднощі затяжного перехідного періоду, зірки запевняють: все буде добре. Телець зможе не лише зберегти свої позиції, а й у якихось справах просунеться далеко вперед.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

За що б Близнюки не взялися, зірки не радять їм поспішати – є ризик ухвалити необдумане рішення. День схилятиме їх до поспішних, скоростиглих кроків! Якось Близнюкам може здатися, що зволікання смерті подібне, і якщо вони піддадуться цьому пориву, то ризикують наламати дров. Щоб не зробити помилок (а такі помилки можуть коштувати дорого), Близнюкам слід тримати себе в руках. Їм краще взагалі нічого не робити, ніж потім докоряти собі за непродумані кроки.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак пурхатиме як метелик і жалитиме як бджола! Перше відноситься до його безпосередніх справ та обов'язків, а друге – до конкурентів, яким краще не ставати у нього на шляху. Недоброзичливцям Рака можна лише поспівчувати: будь-які спроби поставити йому палиці в колеса здатні обернутися тим, що Рак перетворить ціпок на палицю відплати, спритно використавши її проти своїх ворогів.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки радять Леву в будь-яких справах не йти за кимось, а йти своїм власним курсом. Безумовно, це нелегко, проте день схиляє Лева до самостійності, пошуку своєї дороги у житті та свого неповторного «Я». Це зовсім не означає, що Лев повинен протиставляти себе оточуючим, але якщо він хоче багато чого домогтися, то повинен шукати свій власний шлях і не бути, як усі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

У будь-яких справах Діві буде важко відрізнити важливе від поганого. Вона може надавати підвищеного значення другорядним питанням і водночас геть-чисто забувати про свої основні обов'язки. Більшу частину дня Діва присвятить тим справам, які просто першими потрапили їй на очі або чимось її зацікавили. Втім, якщо Діва не має термінової роботи, яка постраждає від такої неорганізованості, день обіцяє пройти продуктивно: адже те, за що вона все-таки візьметься, вона зробить ретельно, «від і до».

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки закликають Терези замислитися над тим, як підвищити свою планку. Навіть якщо їх більш-менш влаштовує місце під сонцем, яке вони займають, це не привід, щоб зупинятися. Треба йти вперед! Відмінний день для того, щоб замислитися над тим, які конкретні кроки Терези можуть зробити, щоб піднятися хоча б на сходинку вгору кар'єрними, соціальними або іншими сходами. Поговорити із начальством? Реалізувати свій давній проект? Наважуйтеся! Не чекайте, доки замість вас це зробить хтось інший.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону слід бути подвійно обережним: можливі будь-які накладки та прикрі непорозуміння у всіх сферах його життя. Особливу ж обережність слід виявляти із грошима. Зірки попереджають, що Скорпіон може бути втягнутим у розгляд фінансового питання і навіть опинитися перед необхідністю виправдовуватися! Щоб цього не сталося, йому слід вести свої фінансові відносини акуратніше, ніж зазвичай.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У руках Стрільця все горітиме (в хорошому сенсі цього слова), а дим навколо нього – стоятиме коромислом! Стрілець налаштований по-бойовому, готовий направити свої зусилля на будь-який фронт робіт! Інша справа, що ситуація, ніби на глузування, буде вимагати від нього перемикати свою увагу з одного завдання на інше. Через це активний Стрілець ризикує пробігати весь день майже даремно. Щоб цього не сталося, зірки радять йому, незважаючи на провокації, зосередитися на чомусь одному.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Чудовий день для всіх Козерогів, які мають відношення до бізнесу або просто не мають наміру упускати свою вигоду! Зірки надають Козерогу шанс отримати прибуток навіть там, де він не очікував. Втім, це не має нічого спільного із знайденими на дорозі грошима. Козеріг може розраховувати на щедрі подарунки долі лише в тому випадку, якщо до цього він вклав чимало часу та сил у якийсь проект. Нехай навіть це було давно, і Козеріг уже перестав сподіватися на результат.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гарний день для того, щоб будувати стратегічні плани на майбутнє. Мозок Водолія працюватиме чітко, а мислення – відрізнятиметься глобалізмом, тож непродуктивно було б використовувати цей день на повсякденні домашні справи. Тим більше, зірки мало схиляють Водолія до рутини, натомість у питаннях вибудовування хитромудрих схем йому просто не буде рівних. Присвятивши день плануванню, Водолій не пошкодує: сьогоднішні ідеї здатні вивести його на нову висоту!

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам найкраще вдасться будувати повітряні замки – вони відрізнятимуться ґрунтовністю і навіть, можливо, колись будуть побудовані на землі. День наділяє Риб потужною фантазією, завдяки чому креативні ідеї, проекти та плани здатні сипатися з них один за одним. Безумовно, згодом якісь із цих ідей відсіються, проте Рибам варто прислухатися навіть до найфантастичніших і найнеймовірніших із них.