05.01.2024 07:30 Рита Парфенова

5 січня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У розпал новорічних свят у різних країнах світу відзначають розвантажувальний день, щоб допомогти організму впоратися з низкою застіль.

Іменини за Новоюліанським календарем відзначають: Аполлінарія, Григорій, Євгенія, Йосип, Лук’ян, Матвій, Роман, Сергій, Тетяна, Фома. Іменини за Юліанським календарем відзначають: Василь, Давид, Іван, Макар, Павло, Ян.





Міжнародний розвантажувальний день, який відзначається щорічно 5 січня, став часом для нагадування про важливість здорового способу життя. У цей день фахівці з дієтології рекомендують виключити з раціону такі продукти, як червоне м’ясо, рафінований цукор, сіль, дріжджі, хлібобулочні вироби, спеції, соуси, молочні продукти, алкоголь та нікотин.



Основна ідея розвантажувального дня - сприяти очищенню організму та підтримці його здоров'я. Для цього рекомендується споживати свіжі та термічно оброблені овочі, ягоди, фрукти, а також легку білкову їжу, таку як риба, морепродукти, тофу та інші.



Під час розвантаження важливо уникати стресів, не навантажувати себе інтенсивними фізичними тренуваннями, а також збільшити кількість спожитої води.



Дієтологи рекомендують проводити розвантажувальні дні не частіше одного-двох разів на тиждень, і, у випадку наявності будь-яких захворювань, здійснювати такі заходи лише за консультацією лікаря.



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5 січня відзначають Міжнародний день скаутів. Скаутський рух зародився завдяки генерал-майору Роберту Бейден-Павеллу. Перший табір для скаутів заснували у 1907 році у Великобританії.



В Україні національна скаутська організація має назву «Пласт». В основі назви «Пласт» є відповідник англійського «Scout» (розвідник), взятий за прикладом пластунів — козаків-розвідників. Метою Пласту є сприяти всебічному патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Як неполітична і позаконфесійна організація, Пласт виховує свідомих, відповідальних та повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільнот, і провідників українського суспільства.

Православні свята й прикмети

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни святкують Хрещенський Святвечір.



Хрещенський Святвечір, також відомий як Голодна кутя, є передвечором великого православного свята - Богоявлення Господнє, або Хрещення. Це свято, що належить до дванадцятих, відзначає хрещення Ісуса Христа Іоанном Предтечею (Хрестителем) у річці Йордан.



Віруючі тримають пост перед освяченням води, обмежуючись лише стравами з варених круп, овочевими млинцями, медовими оладками та соковитими стравами з ягодами.





У цей вечір у храмах проводяться особливі молитви, що стосуються послання благодатної сили воді. Священик тричі занурює хрест у воду, а велике освячення води відбувається як у Хрещенський святвечір, так і у самий день Хрещення. Це освячення відоме як Велика агіасма, або святиня.



Важливим вважалося збирати сніг у цей час, оскільки вважалося, що хрещенський сніг має особливі властивості. Водяться вірування, що цей сніг може вибілити будь-яке полотно, а також зцілювати недуги, якщо його використовувати для купання в лазні.



Хрещенський Святвечір також вважається сприятливим для ворожінь, і навіть офіційна релігія не заваджає проводити святкові ворожіння. Дівчата в цей вечір пекли пироги і кликали нареченого, а також виконували різні обряди, такі як кидання черевика чи гадання на нареченого за шкарпеткою.



За Юліанським календарем, 5 січня Православна церква вшановує пам’ять святого Феодула, який жив у III столітті на острові Крит. Цього дня наші пращури приділяли велику увагу домашнім тваринам - худобі та птиці. Добрий господар виявляв по відношенню до них особливу турботу – давав багато корму, наводив лад у хліві та пташнику.

Також цього дня

У 1769 році Джеймс Уатт отримав патент на свою парову машину.

1855 – народився Кінг Жілетт, виробник безпечних бритв.



1875 – у Парижі відкрито будівлю національного оперного театру "Гранд-опера".



1892 – було отримано перший вдалий знімок Північного сяйва.



1896 – в австрійській газеті була опублікована стаття про відкрите німецьке вчене Вільгельм Рентген випромінювання.



1927 – опубліковано перші у світі підводні кольорові фотографії.



1932 – народився Умберто Еко, італійський письменник, філософ, історик-медієвіст («Ім'я Рози»).



1933 – у Сан-Франциско почалося будівництво одного з найвідоміших у світі мостів над протокою Золоті ворота. Завершено будівництво було 1937 року. Міст завдовжки 1280 метрів із шістьма рядами руху та двома пішохідними доріжками підвішений на двох головних канатах товщиною 93 см, закріплених на сталевих опорах висотою 227 м.



1941 – народився Хаяо Міядзакі, один із найзначніших аніме-режисерів («Віднесені привидами», «Ходячий замок», «Мій сусід Тоторо», «Принцеса Мононоке», «Небесний замок Лапута»).



1946 - народилася Дайан Кітон, американська актриса, продюсер і режисер, лауреат премії "Оскар" ("Енні-хол", "Клуб покинутих дружин", "Батько нареченої", "Хрещений батько").



1948 – показано перший кольоровий документальний фільм.



1969 – народився Мерилін Менсон (справжнє ім'я – Браян Х'ю Уорнер), американський рок-музикант, відомий своєю ексцентричною поведінкою.



1975 – народився Бредлі Купер, американський актор, чотириразовий номінант на премію «Оскар» за ролі у фільмах «Мій хлопець – псих» (2012), «Афера по-американськи» (2013), «Снайпер» (2014) і як один із продюсерів останнього у категорії «Найкращий фільм».



1997 – Росія оголошує про виведення військ із території Чечні, що стало формальною ознакою закінчення дворічної невдалої російсько-чеченської війни.



2006 - Intel представив перший процесор лінійки Core.



2011 – кількість інтернет-користувачів у світі досягла 2 мільярдів.



2019 – Вселенський патріарх Варфоломій підписав у Стамбулі томос про автокефалію Православної церкви України.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Аполлінарія, Григорій, Євгенія, Йосип, Лук’ян, Матвій, Роман, Сергій, Тетяна, Фома.

за Юліанським календарем: Василь, Давид, Іван, Макар, Павло, Ян.