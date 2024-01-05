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05.01.2024  08:14   Рита Парфенова

Ворог завдає ударів по населеним пунктам Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

Протягом 4 січня артилерійських та мінометних обстрілів з боку військових рф зазнали понад 15 населених пунктів.

обстріл

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:

  • о півночі ворожі сили обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району, що призвело до пошкодження приватного будинку, але без потерпілих.
  • близько 20:00 та 20:50 ворог влаштував ракетний удар і обстріляв артилерією та РСЗВ село Липці Харківського району. На щастя, немає даних про руйнування чи постраждалих.

Також під вогнем окупантів перебували: Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району; Потихонове, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Внаслідок бойових дій у Харківській області залишається без електропостачання 16074 абонентів у 65 населених пунктах різних районів. Роботи з відновлення тривають.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок ворожих обстрілів Харківщини загинув мирний житель, ще одна мешканка поранена.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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