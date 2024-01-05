Ворог завдає ударів по населеним пунктам Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

Протягом 4 січня артилерійських та мінометних обстрілів з боку військових рф зазнали понад 15 населених пунктів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.
Зокрема, ворог обстріляв населені пункти:
Також під вогнем окупантів перебували: Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Мала Вовча Чугуївського району; Потихонове, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
Внаслідок бойових дій у Харківській області залишається без електропостачання 16074 абонентів у 65 населених пунктах різних районів. Роботи з відновлення тривають.
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