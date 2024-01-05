Ворог завдає ударів по населеним пунктам Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

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Гороскоп на 5 січня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки щедро наповнюватимуть вас активною енергією, цілеспрямованістю та вірою у власні сили. Варто тільки захотіти, і вам виявляться під силу будь-які досягнення!

Прогноз погоди у Харкові на 5 січня Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранці очікується сильний сніг, якому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом, проте у другій половині дня він повинен припинитися.