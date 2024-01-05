05.01.2024 08:41 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 5 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники три рази виїзджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, пожеж, пов’язаних з обстрілами, не зафіксовано.

Протягом доби з 4 по 5 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

3 – на ліквідацію пожеж;

11 – на допомогу населенню;

1 – на чергування;

1 – інший виїзд.

Мешканцям села Морозівка Савинської громади рятувальники доставили 5 т питної води.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у селищі Пісочин Харківського району надзвичайники врятували 7-річного хлопчика, який катався на надувних санчатах-тюбінгах і потрапив на тонку кригу річки Уди.