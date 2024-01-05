05.01.2024 09:11 Рита Парфенова

На Харківщині чоловік загинув на тліючому дивані

На Харківщині під час однієї з пожеж, що виникла внаслідок необережності під час паління, загинув 64-річний чоловік.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа зі смертельним наслідком сталася близько 20:45 у селі Довжик Золочівської громади.

Підрозділи ДСНС не викликались. Тліючий у приватній оселі диван загасили сусіди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 4 по 5 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів.