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05.01.2024  09:11   Рита Парфенова

На Харківщині чоловік загинув на тліючому дивані

На Харківщині під час однієї з пожеж, що виникла внаслідок необережності під час паління, загинув 64-річний чоловік.

паління

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа зі смертельним наслідком сталася близько 20:45 у селі Довжик Золочівської громади.

Підрозділи ДСНС не викликались. Тліючий у приватній оселі диван загасили сусіди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 4 по 5 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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