    
Главная Фото Культура і Туризм Дощовий день у Харкові (фото)
28.06.2025  20:42   

Дощовий день у Харкові (фото)

Харків, літо, дощ
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Фотогалерея

Тэги:  харків, пейзаж, літо, дощ
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.06 Надзвичайні події Попередньо: у Харкові горить будинок через окупантів (оновлено) 28.06 Надзвичайні події Через ворожий безпілотник у Харкові виникла пожежа 28.06 Надзвичайні події На Харківщині дрон допоміг викрити наркорослини в приватному дворі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 