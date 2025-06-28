Дощовий день у Харкові (фото)

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Гороскоп на 28 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки День сприятиме порядку, організації та плануванню – достатньо дотримуватись простих правил. Можливі зустрічі зі знайомими або нові пропозиції, що варто розглянути.

Прогноз погоди у Харкові на 28 червня У Харкові сьогодні очікується переважно хмарна погода. Пообіді розпочнеться дуже сильний дощ із грозою. До вечора зливу змінить сильний дощ, який триватиме до ночі.