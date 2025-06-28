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28.06.2025  21:35   Дмитро Колонєй

Гриби з овочами у лаваші: швидка закуска із пряним смаком

Дієтична варіація на тему шаурми без м'яса.

 
Як пише РЕДПОСТ, якщо хочеться чогось легкого, але ситного для перекушування, в меню пікніка або для різноманітності домашнього столу, варто звернути увагу на гарячі або холодні роли з лаваша. Один з універсальних варіантів - з грибами та овочами.
 

Гриби з овочами у лаваші

 

Продукти:

 
  • Лаваш - 1 лист
  • Пекінська капуста - 70 г
  • Гриби - 200 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Морква по-корейськи - 70 г
  • Йогурт натуральний – 3 ст.л.
  • Спеції - за смаком
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Покроковий рецепт приготування:

  1. Дрібно нарізати гриби та цибулю.
  2. Викласти на сковороду.
  3. Обсмажити до готовності.
  4. Приправити спеціями до смаку.
  5. Тонко нашаткувати пекінську капусту.
  6. Змішати капусту, корейську моркву та обсмажені гриби - вийде соковита начинка.
  7. Змішати йогурт із спеціями (можна додати часник, паприку, зелень).
  8. Змастити лист лаваша йогуртовим соусом.
  9. Поступово викласти начинку по центру.
  10. Загорнути все у щільний рулет.
  11. Подавати відразу або злегка підігріти із зеленню, оливками чи улюбленим соусом
 
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Тэги:  рецепт, закуска, пікнік, лаваш, капуста, цибуля, морква
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