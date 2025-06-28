28.06.2025 21:35 Дмитро Колонєй
Гриби з овочами у лаваші: швидка закуска із пряним смаком
Дієтична варіація на тему шаурми без м'яса.
Як пише РЕДПОСТ
, якщо хочеться чогось легкого, але ситного для перекушування, в меню пікніка або для різноманітності домашнього столу, варто звернути увагу на гарячі або холодні роли з лаваша. Один з універсальних варіантів - з грибами та овочами.
Гриби з овочами у лаваші
Продукти:
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Лаваш - 1 лист
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Пекінська капуста - 70 г
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Гриби - 200 г
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Цибуля - 1 шт.
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Морква по-корейськи - 70 г
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Йогурт натуральний – 3 ст.л.
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Спеції - за смаком
Покроковий рецепт приготування:
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Дрібно нарізати гриби та цибулю.
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Викласти на сковороду.
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Обсмажити до готовності.
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Приправити спеціями до смаку.
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Тонко нашаткувати пекінську капусту.
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Змішати капусту, корейську моркву та обсмажені гриби - вийде соковита начинка.
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Змішати йогурт із спеціями (можна додати часник, паприку, зелень).
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Змастити лист лаваша йогуртовим соусом.
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Поступово викласти начинку по центру.
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Загорнути все у щільний рулет.
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Подавати відразу або злегка підігріти із зеленню, оливками чи улюбленим соусом
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