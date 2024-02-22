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22.02.2024  21:32   

Готуємо ліниву ачму з моцарелою

Швидкий варіант смачної грузинської страви.

Як приготувати ліниву ачму з моцарелою
 
Як пише РЕДПОСТ, ачма - це один з різновидів хачапурі, яка готується з великої кількості шарів тіста з сулугуні. Пропонуємо спрощений, але однаково смачний варіант страви.
 

Ачма з лаваша з моцарелою

 

Продукти:

 
  • 3 аркуші лаваша,
  • 300 г моцарелли,
  • 150 мл кефіру,
  • 2 яйця,
  • зелень.
 

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Збити яйця з кефіром
  2. Натерти моцарелу на тертці
  3. Подрібнити зелень
  4. Змішати зелень із|із| сирною масою.
  5. Викласти у форму лаваш та третину начинки
  6. Загорнути краї
  7. Залити трохи яєчної заливки.
  8. Повторити шари ще двічі,
  9. Змастити ачму заливкою, що залишилася.
  10. Запікати 20-25 хвилин|мінути| при 200 градусах в духовці.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати лимонний рис на сковороді.

 

Тэги:  рецепт, ачма, яйця, кефір, лаваш
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