Прогноз погоди у Харкові на 23 лютого

У Харкові сонце цього дня рідко з'являтиметься з-за хмар, а опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
23 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 3–5° тепла.
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Ви маєте великий творчий потенціал, інтуїцію та яскраві емоції, що впливають на дії оточуючих, тому вам легше відчувати свої бажання і почуття. Рекомендується бути критичним до чужих впливів і зберігати критичне мислення.
У Харкові сонце цього дня рідко з'являтиметься з-за хмар, а опадів не передбачається.
Щороку у багатьох країнах світу відзначають День порозуміння та миру, який з'явився в 1995 році.
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