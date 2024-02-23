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23.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 лютого

У Харкові сонце цього дня рідко з'являтиметься з-за хмар, а опадів не передбачається.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі близько 0°, вдень 3–5° тепла.

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Народні прикмети

  • Ясний місяць сповіщає, що навесні буде багато грозових дощів.
  • Якщо цього дня мороз, то березень буде теплим.
  • Якщо сьогодні чутно грім, то вітер посилиться.
  • У народі підмітили: якщо 23, 24, 25 лютого іній на деревах, то слід чекати дощ на 24 травня, а це означає, що все літо буде «мокрим».
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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