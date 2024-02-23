23.02.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 23 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Ви маєте великий творчий потенціал, інтуїцію та яскраві емоції, що впливають на дії оточуючих, тому вам легше відчувати свої бажання і почуття. Рекомендується бути критичним до чужих впливів і зберігати критичне мислення.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну буде потрібна вся його дипломатичність! Питання, які йому доведеться вирішувати, будуть надто делікатними, щоби озвучувати їх прямо в лоб. Якщо Овен не замислюватиметься про почуття оточуючих, то ризикує нажити собі чимало проблем і провалити будь-які (нехай навіть найпростіші) переговори. Тільки проявивши максимум терпіння і такту, Овен може розраховувати те що, що оточуючі його правильно зрозуміють.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки не радять Тельцю вести з оточуючими свою гру – ризик програти. Якщо ж у минулому Телець намагався приховати чи спотворити інформацію у якомусь питанні, це може несподівано випливти назовні. Нічого не вдієш, таємне в самий незручний момент здатне стати явним. Втім, приводи для хвилювань є лише ті Тільці, яким є що приховувати, а для інших же день обіцяє бути позитивним і гармонійним.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки можуть вільно чи мимоволі виконувати роль посередника і примирителя між ворогуючими таборами. Ситуація навколо них буде далекою від ідеальної: оточуючі, у тому числі й близькі люди, можуть висунути один одному взаємні претензії. Близнюки ж зненацька спробують згладити нерозуміння сторін. Щоправда, це буде непросто: весь день бідні Близнюки можуть почуватися як між молотом і ковадлом!

Рак (22 червня – 23 липня)

Раків очікує на розбір польотів. Нічого не вдієш – для того, щоб рухатися далі, необхідно зупинитися та оцінити свої дії. Зірки кажуть, що Рак матиме шанс дати оцінку своїм вчинкам і розглянути можливі помилки. Можливо, він це зробить сам, а може – за допомогою оточуючих. конструктивна критика – це корисно та добре. Нехай навіть не зовсім приємно.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У будь-яких справах Леву просто необхідно позбутися застарілих стереотипів! День надасть йому хороші можливості, але тільки в тому випадку, якщо він діятиме сміливо та нестандартно. Навколишні оцінять його новаторський підхід і навіть найреволюційніші ідеї! Іншими словами, консервативні шляхи не для Лева, життя чекає від нього свіжих ідей, натхнення та креативу.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва ризикує присвятити весь день з'ясування якихось моментів, які раптом видадуться їй важливими. Це може стосуватися її особистих взаємин із кимось чи будь-яких, навіть дрібних, питань. У своїх розбірках і пошуках істини Діва здатна будь-кого вивести з себе! Найцікавіше, що вже наступного дня Діва може спокійно пройти повз те, що її так схвилювало.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези можуть волею-неволею згадати про скоєні ними помилки. Можливо, дадуть про себе знати їхні наслідки, а може, ситуація повториться, викликавши у Терезів відчуття дежавю. Або ж навпаки, Терези зможуть уникнути нових промахів, тільки якщо згадають про старі. Так чи інакше, їм не варто заплющувати очі на свої старі прорахунки. Адже досвід, як відомо, річ безцінна, і не дарма за одного битого двох небитих дають.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон може відчувати внутрішній конфлікт. Схоже, не все, що йому доводиться робити, він схвалює – якісь речі йому не до вподоби, бо суперечать його розумінню ситуації. Зірки радять Скорпіонові витратити якийсь час на те, щоб розібратися у своїх почуттях. Чи йому так не подобається те, що він змушений робити? Якщо відповідь «так», можливо, Скорпіонові час вжити заходів. Або ж поділитися своїми сумнівами із близькими людьми.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Навколишні будуть налаштовані по відношенню до Стрільця дуже критично, тому зірки радять йому наскільки можна звести спілкування до мінімуму. Особливо з людьми, від яких Стрілець залежить, – наприклад, із начальством. Якщо це не вдасться, Стрільцеві слід зробити все, щоб до його дій і слів неможливо було причепитися. Особливо не варто виступати з ідеями та ініціативами: привертаючи до себе увагу оточуючих, Стрілець має всі шанси виявитися крайнім.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Дивний день, коли у справах Козерога не варто чекати каверзи. Звичайно, це не означає, що він може повністю розслабитися, сподіваючись на кристальну чесність оточуючих. Однак факт залишається фактом: ймовірність того, що Козерога введуть в оману або спробують обдурити, близька до нуля. Тому день добрий для переговорів та укладання угод – особливо тих, у яких є частка ризику.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолію варто переглянути свої плани на майбутнє, зокрема й глобальні. Можливо, в них вкралася помилка, і Водолій уже давно йде не тим шляхом? Іноді потрібно коригувати свої події, звіряючи їх із реальністю. Витративши на це день, Водолій не пошкодує: це позбавить його ілюзій та оман, які гальмували прогрес. Тільки зробивши це, він зможе просунутися далі.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Не виключено, що Рибам доведеться давати перед кимось звіт у своїх діях чи словах. У цей день на них можуть чекати всілякі ревізії, перевірки чи просто необхідність пояснювати свої вчинки. Однак хоч би як неприємно це було, Рибам варто набратися терпіння і взяти себе в руки. Якщо вони збережуть незворушність, то легко зможуть порозумітися. Якщо ж піддадуться спокусі вступити з перевіряльниками, то розгляд ризикує затягнутися ще надовго.