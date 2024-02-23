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23.02.2024  07:32   Рита Парфенова

23 лютого яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку у багатьох країнах світу відзначають День порозуміння та миру, який з'явився в 1995 році.

свято

Того дня було засновано клуб Ротарі, який об’єднує бізнесменів з усього світу для співпраці та розвитку доброзичливих стосунків. Рух Ротарі був заснований американцем Полом Гаррісом, який, вихований бабусею та дідусем, розвив у собі почуття толерантності та дружелюбності. У початку 1900-х він створив клуб Unity Building, що став пізніше відомим як Ротарі, який займається різноманітними освітніми та гуманітарними програмами по всьому світу.

Також цього дня

У 1685 народився Георг Фрідріх Гендель, німецький композитор епохи бароко, відомий своїми операми, ораторіями та концертами.

1850 – у швейцарському селі народився Цезар Рітц, геній готельного менеджменту, засновник знаменитого французького готелю Ritz, який став символом розкоші та аристократизму.

1874 - британський майор Уолтон Вінгфілд оформив патент на гру в теніс. Цю гру він вигадав у 1873 році, щоб розважати гостей на прийомах у своєму особняку в Уельсі, а також опублікував перші правила гри. За основу майор взяв гру «Роял-теніс», яка з'явилася ще у XII столітті у Франції та була дуже популярною серед французької аристократії до Великої Французької революції.

1878 – народився Казимир Малевич, художник-абстракціоніст, творець знаменитого «Чорного квадрата». За однією з версій, любов до малювання розвинулася у нього на тлі розписів села Пархомівка Харківської губернії, де його батько працював управителем цукрових заводів відомого на той час мільйонника Миколи Терещенка.

1885 – у Девонширі (Англія) злочинець Джон Лі став єдиною у світі людиною, яка вижила після трьох повішень (незабаром страту йому замінили на довічний ув'язнення).

1889 – народився Віктор Флемінг, американський кінорежисер, автор фільму «Віднесені вітром».

1893 - Рудольф Дізель отримав патент на дизельну установку.

1903 – Куба передає США базу Гуантанамо у вічну оренду.

1941 – вперше отримано плутоній.

1947 – засновано Міжнародну організацію зі стандартизації (ISO).

1959 – у Страсбурзі відкрилася Перша сесія Європейського суду з прав людини.

1965 – народилася Крістін Девіс, американська актриса, вона ж Шарлотта із «Сексу у великому місті».

1978 – відбувся дебютний виступ нового гурту Девіда Ковердейла «Whitesnake».

1983 – народилася Емілі Блант, британська актриса («Дика штучка», «Міняючі реальність», «Диявол носить «Prada», «Петля часу»).

1987 – спалах наднової SN 1987A досяг Землі. Це найближча наднова з часів винаходу телескопа.

2000 – Карлос Сантана отримав 8 нагород «Греммі» – з десяти можливих номінацій. У 2003 році цей результат повторила Нора Джонс, яка також виборола вісім статуеток «Греммі».

2010 – невідомі злочинці залили понад 2,5 мільйони літрів дизельного палива та інших вуглеводнів у річку Ламбро, у північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи.

2012 – серія нападів на території Іраку, 83 вбиті та понад 250 отримали поранення.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Дем’ян, Іван, Клим, Кузьма, Матрона, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Сергій, Ян.

за Юліанським календарем: Антон, Аркадій, Валентин, Василь, Галина, Ганна, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Лука, Павло, Прохор, Федір.

Тэги:  свято, календар, харків, день в історії, прикмети, традиції, заборони, іменинники
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