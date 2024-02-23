23 лютого яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Того дня було засновано клуб Ротарі, який об’єднує бізнесменів з усього світу для співпраці та розвитку доброзичливих стосунків. Рух Ротарі був заснований американцем Полом Гаррісом, який, вихований бабусею та дідусем, розвив у собі почуття толерантності та дружелюбності. У початку 1900-х він створив клуб Unity Building, що став пізніше відомим як Ротарі, який займається різноманітними освітніми та гуманітарними програмами по всьому світу.

Також цього дня

У 1685 народився Георг Фрідріх Гендель, німецький композитор епохи бароко, відомий своїми операми, ораторіями та концертами.



1850 – у швейцарському селі народився Цезар Рітц, геній готельного менеджменту, засновник знаменитого французького готелю Ritz, який став символом розкоші та аристократизму.



1874 - британський майор Уолтон Вінгфілд оформив патент на гру в теніс. Цю гру він вигадав у 1873 році, щоб розважати гостей на прийомах у своєму особняку в Уельсі, а також опублікував перші правила гри. За основу майор взяв гру «Роял-теніс», яка з'явилася ще у XII столітті у Франції та була дуже популярною серед французької аристократії до Великої Французької революції.



1878 – народився Казимир Малевич, художник-абстракціоніст, творець знаменитого «Чорного квадрата». За однією з версій, любов до малювання розвинулася у нього на тлі розписів села Пархомівка Харківської губернії, де його батько працював управителем цукрових заводів відомого на той час мільйонника Миколи Терещенка.



1885 – у Девонширі (Англія) злочинець Джон Лі став єдиною у світі людиною, яка вижила після трьох повішень (незабаром страту йому замінили на довічний ув'язнення).



1889 – народився Віктор Флемінг, американський кінорежисер, автор фільму «Віднесені вітром».



1893 - Рудольф Дізель отримав патент на дизельну установку.



1903 – Куба передає США базу Гуантанамо у вічну оренду.



1941 – вперше отримано плутоній.



1947 – засновано Міжнародну організацію зі стандартизації (ISO).



1959 – у Страсбурзі відкрилася Перша сесія Європейського суду з прав людини.



1965 – народилася Крістін Девіс, американська актриса, вона ж Шарлотта із «Сексу у великому місті».



1978 – відбувся дебютний виступ нового гурту Девіда Ковердейла «Whitesnake».



1983 – народилася Емілі Блант, британська актриса («Дика штучка», «Міняючі реальність», «Диявол носить «Prada», «Петля часу»).



1987 – спалах наднової SN 1987A досяг Землі. Це найближча наднова з часів винаходу телескопа.



2000 – Карлос Сантана отримав 8 нагород «Греммі» – з десяти можливих номінацій. У 2003 році цей результат повторила Нора Джонс, яка також виборола вісім статуеток «Греммі».



2010 – невідомі злочинці залили понад 2,5 мільйони літрів дизельного палива та інших вуглеводнів у річку Ламбро, у північній Італії, що призвело до екологічної катастрофи.



2012 – серія нападів на території Іраку, 83 вбиті та понад 250 отримали поранення.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Дем’ян, Іван, Клим, Кузьма, Матрона, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Сергій, Ян.

за Юліанським календарем: Антон, Аркадій, Валентин, Василь, Галина, Ганна, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Лука, Павло, Прохор, Федір.