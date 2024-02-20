20.02.2024 21:33 Дмитро Колонєй
Готуємо освіжаючий лимонний рис на сковороді
Нетривіальний спосіб приготувати рис на швидку руку.
Як пише РЕДПОСТ
, головна особливість цієї страви - яскравий цитрусовий аромат.
Лимонний рис на сковороді
Продукти:
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1 склянка рису,
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2 склянки води,
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1 лимон,
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1 цибулина,
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1 ст. рослинного
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1 ст. вершкового масла,
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0,5 ч.л. куркуми,
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спеції.
Покроковий рецепт приготування:
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Дрібно нарізати цибулю.
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Зрізати цедру лимона.
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Витиснути сік лимона.
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Обсмажити цибулю в олії до рум'яності.
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Додати промитий рис, спеції, цедру та сік лимона.
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Смажити ще 1 хвилину.
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Влити теплу воду.
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Готувати рис 15 хв під кришкою на слабкому вогні.
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Додати вершкове масло.
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Перемішати.
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Готувати ще 2 хвилини.
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