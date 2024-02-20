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20.02.2024  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо освіжаючий лимонний рис на сковороді

Нетривіальний спосіб приготувати рис на швидку руку.

Як приготувати лимонний рис на сковороді
 
Як пише РЕДПОСТ, головна особливість цієї страви - яскравий цитрусовий аромат.
 

Лимонний рис на сковороді

 

Продукти:

 

  • 1 склянка рису,
  • 2 склянки води,
  • 1 лимон,
  • 1 цибулина,
  • 1 ст. рослинного
  • 1 ст. вершкового масла,
  • 0,5 ч.л. куркуми,
  • спеції.

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Дрібно нарізати цибулю.
  2. Зрізати цедру лимона.
  3. Витиснути сік лимона.
  4. Обсмажити цибулю в олії до рум'яності.
  5. Додати промитий рис, спеції, цедру та сік лимона.
  6. Смажити ще 1 хвилину.
  7. Влити теплу воду.
  8. Готувати рис 15 хв під кришкою на слабкому вогні.
  9. Додати вершкове масло.
  10. Перемішати.
  11. Готувати ще 2 хвилини.
 
Тэги:  рецепт, рис, олія, лимон, цибуля
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