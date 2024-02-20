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20.02.2024  20:31   

У передмісті Харкова рецидивіст обкрадав квартири, супермаркети та кишені

Під Харковом серійному крадію оголосили підозру.

Обкрадав квартири, супермаркети та кишені рецидивіст під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, під Харковом спіймали серійного 34-річного крадія, який у Чугуївському районі скоїв низку злочинів
 
Чоловік, неодноразово судимий за майнові злочини протягом січня навідувався до магазинів Чугуїва, та, користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, клав собі до кишень та ховав під одягом речі, які стояли на вітрині. Крав він все
  • бездротові навушники;
  • зарядний пристрій «Power Bank»;
  • набір ножів;
  • засоби гігієни;
  • мультиметр;
  • світильник;
  • декілька «LED» ліхтариків та ламп.
 
За місяць він здійснив 6 крадіжок з магазинів.
 
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31 січня 2024 року зловмисник у під’їзді багатоквартирного житлового будинку він не погнушався вкрасти гаманець з куртки 60-річної жінки, яка прибирала під’їзд та залишила верхній одяг на поручні сходів У гаманці було 700 гривень.
 
Наступного дня злодюга зламав двері квартир місцевого мешканця та викрав телевізор та комп’ютерний монітор.
 
Зловмиснику оголосили підозру у скоєнні крадіжок.
 
Тэги:  кримінал, крадіжка, харків
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