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20.02.2024  19:52   Дмитро Колонєй

Харківські боксери стали чемпіонами та призерами міжнародного турніру

Харківські спортсмени завоювали цілу купу нагород.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківські боксери вибороли медалі міжнародного турніру з боксу серед молоді «Open Dracula 2024». Змагання відбулися з 12 по 18 лютого 2024 року в Румунії.
 
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У складі збірної України Харківщина була представлена чотирма боксерами, які  здобули 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзові медалі.
 
  • Золоті нагороди турніру в ваговій категорії до 51 кг завовав Максим Зименко. У фіналі харківський боксер переміг суперника з Узбекистану.
  • Віце-чемпіоном у вазі до 48 кг став Олександр Звєрєв, поступившись у фіналі боксеру з Азербайджану.
  • Бронзові медалі на рахунку Богдана Челдика (вагова категорія до 60 кг) та Миколи Лактіонова (вагова категорія до 86 кг).
 
 
Загалом збірна України здобула на «Open Dracula 2024» 13 золотих, 6 срібних та 6 бронзових нагород.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харківщина - серед лідерів українського спорту.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків, бокс
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