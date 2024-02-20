20.02.2024 19:52 Дмитро Колонєй
Харківські боксери стали чемпіонами та призерами міжнародного турніру
Харківські спортсмени завоювали цілу купу нагород.
У складі збірної України Харківщина була представлена чотирма боксерами, які здобули 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзові медалі.
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Золоті нагороди турніру в ваговій категорії до 51 кг завовав Максим Зименко. У фіналі харківський боксер переміг суперника з Узбекистану.
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Віце-чемпіоном у вазі до 48 кг став Олександр Звєрєв, поступившись у фіналі боксеру з Азербайджану.
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Бронзові медалі на рахунку Богдана Челдика (вагова категорія до 60 кг) та Миколи Лактіонова (вагова категорія до 86 кг).
Загалом збірна України здобула на «Open Dracula 2024» 13 золотих, 6 срібних та 6 бронзових нагород.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що Харківщина - серед лідерів українського спорту.
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