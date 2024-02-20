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20.02.2024  19:19   Дмитро Колонєй

Окупанти знову різко посилили авіанальоти на Харківщину

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ бойова ситуація на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Катеринівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Плетенівка, Бударки, Амбарне, Строївка Харківської області.
 
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  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні спроби наступу біля Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Шевченкове, Іванівка, Глушківка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 20 лютого 2024 року.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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