20.02.2024 19:19 Дмитро Колонєй
Окупанти знову різко посилили авіанальоти на Харківщину
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Катеринівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Уди, Козача Лопань, Стрілеча, Плетенівка, Бударки, Амбарне, Строївка Харківської області.
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На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні спроби наступу біля Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Шевченкове, Іванівка, Глушківка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
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