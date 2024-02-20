20.02.2024 18:42 Дмитро Колонєй

Додому повернули 11 українських дітей з окупованих територій та Росії

Найменшій повернутій дитині — 2 роки, найстаршій — 16 років.



Додому повернули 11 українських дітей з окупованих територій та Росії



Як повідомляє РЕДПОСТ , додому з РФ повернули 11 українских дітей . Це 6 дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички-двійнята, та 5 хлопчиків. Найменшій повернутій дитині — 2 роки, найстаршій — 16 років.

Двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися.

ЦІй справі допомогло посередництво Держави Катар, підтримка ЮНІСЕФ, та сприяння у роботі Державної прикордонної служби. Це повернення, як і всі інші, відбулося у межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA. Напрацюванням шляху повернення та всім процесом займався Офіс Омбудсмана спільно з іншими органами державної влади. Рідні дітей звернулися до нашої інституції, аби повернути примусово переміщених і депортованих українців на Батьківщину.

Спільно з нашою командою дітей зустрічав Посол Катару в Україні Гаді Аль-Гаджрі.

Як зазначив Омбудсман Дмитро Лубінець, на жаль, доля дітей трагічна — вони вимушені були пережити окупацію рідних міст, бомбардування та поранення, смерть рідних. Деяких РФ примусово паспортизували та навіть знайшли їм “опікунів”.