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20.02.2024  18:42   Дмитро Колонєй

Додому повернули 11 українських дітей з окупованих територій та Росії

Найменшій повернутій дитині — 2 роки, найстаршій — 16 років.


Додому повернули 11 українських дітей з окупованих територій та Росії
Як повідомляє РЕДПОСТ, додому з РФ повернули 11 українских дітей. Це 6 дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички-двійнята, та 5 хлопчиків. Найменшій повернутій дитині — 2 роки, найстаршій — 16 років. 
 
Двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися.
 
ЦІй справі допомогло посередництво Держави Катар, підтримка ЮНІСЕФ, та сприяння у роботі Державної прикордонної служби. Це повернення, як і всі інші, відбулося у межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA. Напрацюванням шляху повернення та всім процесом займався Офіс Омбудсмана спільно з іншими органами державної влади. Рідні дітей звернулися до нашої інституції, аби повернути примусово переміщених і депортованих українців на Батьківщину.
 
Повернулися додому 11 українських дітей з окупованих територій та Росії
 
Повернулися додому українські діти з окупованих територій та Росії
 
Спільно з нашою командою дітей зустрічав Посол Катару в Україні Гаді Аль-Гаджрі. 
Повернулися додому 11 українських дітей з окупованих територій та Росії
 
Як зазначив Омбудсман Дмитро Лубінець, на жаль, доля дітей трагічна — вони вимушені були пережити окупацію рідних міст, бомбардування та поранення, смерть рідних. Деяких РФ примусово паспортизували та навіть знайшли їм “опікунів”. 
 
Тэги:  діти, повернення, агрессия россии
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