ЗСУ відбили чотири атаки ворога на Харківщині

Наші воїни відбіли спроби ворога просунутись на Куп'янському напрямку
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Авіаційних ударів зазнали населені пункти:
Старий Салтів,
Чорне,
Вільхуватка,
Табаївка,
Піщане,
Синьківка,
Петропавлівка,
Куп’янськ.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 лютого 2024 року.
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