20.02.2024 08:17 Рита Парфенова

ЗСУ відбили чотири атаки ворога на Харківщині

Наші воїни відбіли спроби ворога просунутись на Куп'янському напрямку

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області.

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Авіаційних ударів зазнали населені пункти:

Старий Салтів,

Чорне,

Вільхуватка,

Табаївка,

Піщане,

Синьківка,

Петропавлівка,

Куп’янськ.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 лютого 2024 року.