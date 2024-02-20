20.02.2024 07:30 Рита Парфенова

20 лютого яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні, запроваджений у 2015 році.

Цього дня 2014 року під час Єврореволюції на Інститутській вулиці у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. За день було близько ста жертв, яких назвали «Небесною сотнею». О 22:17 Верховна Рада ухвалила постанову «Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України», низка представників влади заявила про перехід на бік народу. День 20 лютого став переломним під час подій Революції гідності.



Щорічне відзначення 20 лютого Дня героїв Небесної сотні прописано в указі Президента України Петра Порошенка, який підписав указ № 69/2015 від 11 лютого «Про увічнення подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної сотні».



Як зазначено, цей день вводиться на знак поваги до відваги, сили духу та стійкості громадян, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 р. – лютий 2014 р.), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права та свободи людини, європейське майбутнє України .



Серед 107 Героїв Небесної сотні троє харків'ян: випускник Харківського національного університету радіоелектроніки Євген Котляр, випускник Харківської державної академії інженерів залізничного транспорту Владислав Зубенко та робітник-будівельник Юрій Паращук. Пам'ять земляків увічнена у меморіальних дошках. На честь Євгена Котляра у Харкові перейменували вулицю Конарьова, на честь Владислава Зубенка – вулицю Тимурівців, на честь Юрія Паращука – вулицю Минайленка.



* * *



З 2009 року цього дня щорічно відзначається Всесвітній день соціальної справедливості. Поява Дня пов'язана із рішенням Генеральної асамблеї ООН, яка 26 листопада 2007 року оголосила про появу цього міжнародного свята.



20 лютого було невипадково обрано датою його святкування. Цього дня 1999 року відбулася міжнародна зустріч у Копенгагені, на якій представники багатьох держав визначили основні засади розвитку суспільства, серед яких особливе місце посідає соціальна справедливість.



Всесвітній день соціальної справедливості сприймають як один із інструментів досягнення соціального діалогу для формування справедливо влаштованого Всесвітнього дня соціальної справедливості суспільства.



* * *



З 20 по 26 березня триватиме Масляний тиждень: час пекти млинці, ходити один до одного в гості та палити баб.

Прикмети дня

Наші пращури вважали 20 лютого днем духовного очищення: намагалися не робити поганих вчинків і покаятися у гріхах. У цей період аналізували власні думки та дії, щоб позбутися недоліків.



Крім того, день вважається поминальним. Хазяйки випікали пироги з овочевою начинкою і пригощали ними бідних, а кілька штук виставляли за поріг, щоб «погодувати» померлих родичів. Люди відвідували храм та могили покійної рідні.



Крім того, намагалися дати милостиню бідним, вірячи, що чим більше даси цього дня, тим більше отримаєш у майбутньому.

Що не можна робити 20 лютого

Заборонено влаштовувати весілля, оскільки день вважається поминальним.

Радять сьогодні відмовитися від вбрання зеленого кольору, щоб не приваблювати неприємності.

Великі покупки краще перенести.

Також цього дня

У 395 році у Віфлеємі було засновано перший жіночий монастир.



1673 - у Лондоні відбувся перший відомий нині аукціон вин.



1816 – у Римі пройшла прем'єра опери Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник».



1872 – США запатентований електричний ліфт.



1872 – у Нью-Йорку відкрився Метрополітен-музей.



1909 - на першій сторінці французької газети "Фігаро" був надрукований текст у вигляді платного оголошення під назвою "Обґрунтування та маніфест футуризму", підписаний відомим італійським літератором і поетом Філіппо Томазо Марінетті (1876-1944). Від цієї дати і прийнято відраховувати історію футуризму - однієї з найбільших течій європейського мистецтва початку 20 століття.



1925 – народився Роберт Олтмен, американський кінорежисер, єдиний у США володар головних нагород фестивалів великої трійки – «Золотої пальмової гілки», «Золотого лева» та «Золотого ведмедя».



1940 – вперше на екранах з'явилися мультяшні персонажі Том та Джеррі.



1943 – на кукурудзяному полі у Мексиці почав формуватися вулкан Парікутін.



1966 – народилася Сінді Кроуфорд, топ-модель та актриса.



1967 – народився Курт Дональд Кобейн, вокаліст та гітарист гурту Nirvana.



1988 – народилася Ріанна, барбадоська співачка, фотомодель та модний дизайнер, офіційний почесний посол культури Барбадосу.



1999 – в Остіні (Техас, США) відбулося наймасовіше собаче шоу – у ньому взяли участь 2114 собак.



2003 – героями Brit Awards стали Coldplay та Ms Dynamite, заробивши по дві нагороди кожен.



2014 – вторгненням російського спецназу на територію АРК розпочалася збройна агресія російської федерації проти України.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Антон, Афанасій, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Пилип, Сава, Сергій, Теодор, Тихон, Федір, Фома, Ян, Ярослав.

за Юліанським календарем: Клим, Лука, Олександр, Олексій, Петро, Порфирій.