Рятувальники Харківщини загасили чотири пожежі, викликані ворожими обстрілами

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби на Харківщині ворожі війська своїми обстрілами і бомбардуваннями спричинили 4 пожежі.



Близько 14:28 у місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та загорілися конструктивні елементи даху однієї оселі на площі 30 кв.м.

Увечері 19 лютого ворог завдав авіабомбового удару по житловому сектору села Вільхуватка Куп'янського району. Під вогонь потрапили житлові будинки населеного пункту. Під завалами одного будинку знаходилась 74-річна жінка. Рятувальники швидко розкидали залишки конструкцій будівлі та визволили жінку з-під завалів. Після чого на пожежному автомобілі транспортували постраждалу на зустріч бригаді екстреної медичної допомоги, подолавши відстань близько 15 кілометрів. Надалі жінку передали медикам для подальшої госпіталізації.

Вночі у селі Глибоке Харківського району горів будинок на площі 200 кв.м. Постраждалих немає. Залучено 2 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.

Також у селі Катеринівка Куп’янського району горіло перекриття та підлога на 2-му поверсі будинку культури на загальній площі близько 100 кв.м. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Загалом протягом доби з 19 по 20 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїздів, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожими обстрілами;

1 – на перевірку територій, обстріляних ворогом;

4 – для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

3 – на допомогу населенню;

1 – надання допомоги при ДТП;

2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 41 одиницю вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 20 лютого 2024 року.