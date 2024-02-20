Харківщина на ранок 20 лютого. Оперативна обстановка від ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

20 лютого, близько 3:00, ворог обстріляв село Катеринівка Куп'янського району. Пошкоджено приміщення будинку культури, закладу освіти, автомобілі, будівля кафе. Постраждалих відсутні.

19 лютого о 21:00 ворог вдарив по селу Липці Харківського району. Горів приватний двоповерховий житловий будинок та навпроти одноповерховий житловий будинок.

О 18:45 військами РФ здійснено обстріл із РСЗВ околиць селища Золочів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено вікна в приватному будинку та в господарській споруді. Постраждалих немає.

О 18:40 завдано масованих ударів керованими авіабомбами по місту Куп'янськ. Пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок. Поранено жінку, без госпіталізації.

О 17:45 ворог обстріляв КАБами село Вільхуватка Куп'янського району. Влучання в приватне домоволодіння. З-під завалів деблоковано 74-річну жінку та надана медична допомога в лікарні. О 22:05 ворог повторно обстріляв цей будинок. Постраждалі відсутні.

О 11:30 окупанти артилерією обстріляли село Олександрівка Богодухівського району. Зазнало пошкоджень фермерське господарство та автомобілі. Постраждалих немає.

О 10:00 в селі Вільхуватка, Куп'янського району було пошкоджено підстанцію. Електропостачання у селищі відсутнє. Пожежі не було. Постраждалі та загиблі відсутні.

О 10:00 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

О 9:30 ворог обстріляв з артилерії місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено підприємство. Постраждали два цивільні співробітники охорони: чоловіки 37 та 35 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 20 лютого 2024 року.