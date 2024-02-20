Вбиті й поранені люди, пошкоджені енергомережі та газогін: в поліції розповіли, як пройшла доба на Харківщині

Одна людина загинула та п'ятеро отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області протягом останніх 24 годин.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
Артилерійські, мінометні обстріли, авіаудари калічать людей, знищують інфраструктури населених пунктів:
Протягом останньої доби слідчі, криміналісти та вибухотехніки здійснили 21 огляд місць подій та відкрили 16 кримінальних проваджень.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 20 лютого 2024 року.
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