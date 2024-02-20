20.02.2024 09:23 Рита Парфенова

Вбиті й поранені люди, пошкоджені енергомережі та газогін: в поліції розповіли, як пройшла доба на Харківщині

Одна людина загинула та п'ятеро отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківської області протягом останніх 24 годин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Артилерійські, мінометні обстріли, авіаудари калічать людей, знищують інфраструктури населених пунктів:

У селі Зибине Вовчанської громади загинув чоловік 1959 р.н.

у Вовчанську поранені цивільні охоронці 1986 та 1987 р.н., які працюють на приватному підприємстві

у Куп’янську внаслідок авіаудару КАБ-250 поранено жінку і чоловіка.

у селі Вільхуватка внаслідок авіаудару поранення отримала цивільна жінка.

у Золочівській громаді російські окупанти здійснили мінометний обстріл села Олександрівка. Внаслідок 19 ударів було пошкоджено 4 двоповерхових багатоквартирних будинки, дитячий садок, 3 легкові автомобілі, енергомережі, газогін низького тиску та гараж. Також на території фермерського господарства пошкоджено огорожу та сільгосптехніку.

Протягом останньої доби слідчі, криміналісти та вибухотехніки здійснили 21 огляд місць подій та відкрили 16 кримінальних проваджень.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 20 лютого 2024 року.