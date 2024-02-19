На Харківщині ворог бомбив, обстрілював та намагався захопити Синьківку

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 лютого 2024 року.
Комментариев: 0
Сьогодні емоційне тло може здатися спокійним, але будьте обережні - цей спокій може перетворитися на несподівані вчинки та емоційні пориви.
Вже вранці хмари зникнуть, та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
19 лютого відзначається День Державного Герба України.
влажность:
давление:
ветер: