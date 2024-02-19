19.02.2024 19:24 Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог бомбив, обстрілював та намагався захопити Синьківку

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 19 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні спроби наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Табаївка, Піщане, Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 19 лютого 2024 року.